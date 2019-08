Vicky Xipolitakis volvió a hablar de las agresiones que sufrió por parte de su ex marido, el empresario Javier Naselli Fuente: Archivo

Luego de que Javier Naselli le ponga un bozal legal, Vicky Xipolitakis salió al cruce con una fuerte carta que publicó en sus redes sociales. En ella, la mediática describe con lujo de detalles la odisea que vivió junto a su ex, y lo acusa nuevamente de maltrato verbal y físico.

"Les habla mi corazón roto. (...) Sinceramente la agresión física la dejaba pasar, nunca le di importancia, más me dolía la verbal. Siempre le pedí que delante de Salvador [su hijo] no grite, sabía mi punto débil, nunca le importó su hijo y menos yo", comienza la misiva que difundió en sus redes sociales.

Pero su relato se fue recrudeciendo línea a línea. "Recibía cachetadas a mano abierta que me dejaban la piel colorada (.) o empujones por cosas que le parecían mal o no le gustaban. Y las agresiones verbales eran todo el tiempo denigrándome como mujer", detalló Xipolitakis sobre su cotidianidad junto al empresario.

También, recordó una dolorosa situación en la que Naselli [a quien solo nombra con sus iniciales, por una cuestión legal] agredió a su hijo: "Le pedí que lo tenga a upa porque tenía que ir al baño y él lo revoleó a Salvador y rebotó en la cuna. El bebé abrió grandes los ojos y miraba asustado. Hay cosas que no puedo perdonar (.). Me arrepiento del padre que le di a mi hijo".

Recordemos que el 24 de julio la mediática tomó la decisión de separarse y se lo comunicó a su abogado, Fernando Burlando. Según relata en su carta, ese día Naselli le impidió dejar el departamento y fue allí cuando se desató un nuevo episodio de violencia, quizá uno de los más graves. "Me empujo y ahorcó tan fuertemente, que ni cuenta me daba de los golpes. No dudé en hacer la denuncia y ponerle fin a todo esto", describió crudamente.

Xipolitakis -que describe a Naselli como "una persona agresiva, nerviosa, a la que todo le molesta"- asegura haber vivido un infierno a su lado. "Traté de apostar a una familia que nunca existió, porque yo sí me había enamorado y estaba muy ilusionada en formar una familia feliz. Pensaba que con amor podía mejorarlo, pero no pude. Hice de todo, dejé mi vida para acompañarlo a todos lados. Vivía dándole sorpresas, amor. Mi mayor acto de amor fue darle un hijo", finalizó con mucho pesar.

Tras la difusión de este duro comunicado, hoy la abogada de Xipolitakis, Elba Marcovecchio, habló de las novedades de la causa judicial en un móvil de Intrusos. "En la causa penal de violencia ya se hizo el pedido de indagatoria. Se recolectaron todas las pruebas que acreditan los hechos denunciados por Victoria".

Con respecto al bozal legal, aclaró: "Esa medida si bien fue expuesta en los medios, no ha llegado a mi cliente. Ni Victoria, ni su hermana Stefanía han sido notificadas al respecto. Eso nos llama mucho la atención".

Luego, la letrada opinó sobre la carta publicada por su cliente en el día de ayer y, si bien aseguro que no fue sugerencia de ella, dejó en claro que entiende el sentido de la misma: "Victoria necesitaba expresarse en los medios. Espiritualmente necesitó hacer su descargo. Estamos ante una Victoria totalmente dolida".