La insólita confesión de Violeta Urtizberea: "A mi novio le digo Nacha Guevara"

Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 01:20

Nuevamente Estelita en casa. Nuevamente Jey Mammón oficiando de imprevisible entrevistador en un ciclo que, sin mayores pretensiones, consigue llamar la atención en cada emisión por la heterogeneidad de los invitados, y las preguntas de su anfitriona.

En el último año, las noticias en torno a Violeta Urtizberea no tuvieron que ver tanto con su carrera profesional, como con la emoción y el paso a paso de convertirse en mamá. El 19 de septiembre de 2019 nació Lila, fruto de su unión con el músico Juan Ingaramo.

Y como a Violeta se la extraña, el contrapunto que protagonizó con Estelita fue reencontrar a la mejor versión de la actriz, divertida, aguda y presta al juego.

Así, en otra entrevista sin mayor eje que una batería de preguntas divertidas y absurdas, Urtizberea reveló algunas curiosidades, como que ha firmado autógrafos aun siendo confundida con una colega como Chachi Telesco, o que su primer beso fue con Nazareno Casero. "Fue un pico a los seis años. Mi papá hacía Cha cha cha con Alfredo Casero, y los hijos éramos amigos".

Sin embargo, el pico de la noche fue cuando Estelita quiso saludar a su pareja: "¿Tu hombre está por ahí? ¿Lo puedo saludar?". Tranquila pero firme, Violeta cercenó cualquier posibilidad de que Juan apareciera en la pantalla, y su explicación llamó la atención: "Uh, no. Yo le digo Nacha Guevara, olvidate de que salga en cámara si no está perfecto".

¿Cuestión de arrogancia? Nada que ver, un asunto de imagen: "Es coqueto, igual a mí me viene bien, porque sino yo mostraría más cosas tipo: 'Acá estamos en la cama', y él nada que ver. Cada vez que agarro el celular me dice que no quiere. Y está bien, un poquito de misterio".