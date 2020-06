La internación de José María Listorti: "Tuve miedo de tener coronavirus"

José María Listorti presentó dificultades respiratorias, fue a una guardia y se activó el protocolo: "Tuve miedo de tener coronavirus" Fuente: Archivo

5 de junio de 2020 • 15:50

José María Listorti contó este viernes, en Hay que ver , que vivió momentos de profunda preocupación luego de presentar síntomas similares a los provocados por el Covid-19 . Sin embargo, luego de que se activara el protocolo y fuera puesto en aislamiento, los resultados del hisopado resultaron negativos .

"Tuve miedo de tener coronavirus . Tuve alguna dificultad respiratoria y decidí ir al Sanatorio Los Arcos pensando que me iban a hacer una placa, pero me dejaron internado, activaron los protocolos y me hicieron el hisopado, que por suerte dio negativo. Fui ayer a la mañana y me dieron de alta hoy a la mañana. No tenía otros síntomas, pero fue para prevenir", explicó el conductor.

Listorti dio detalles de cómo fue toda su internación: "Me llevaron a un ala que estaba armada para Covid-19. No había ningún caso en ese sanatorio, porque los llevan al Agote. Te aíslan de una forma que no podés tocar nada. Me avisaban cuando estaba la comida y yo la agarraba. Y creo que muchos médicos están un poco asustados porque cuando entraban, me pedían que me pusiera el barbijo y mantenían distancia social. No entraba nadie a la habitación más que los médicos. Todo el material que utilizan es descartable. Y el termómetro me quedaba a mí. Además de hisopado, me hicieron de todo: radiografías, examen de sangre. Había que descartar bronquitis y neumonía. No tenía ningún síntoma, no me dolía nada y lo único que tenía es una pequeña dificultad para respirar".

"El hisopado es bastante molesto, y te lo hacen por garganta y nariz. Me dijeron que cierre los ojos porque va muy adentro. No sentí nada y en 24 horas me dieron el resultado", relató Listorti. Y confesó que se enojó un poco cuando lo dejaron internado: "Fui para hacerme una placa y me dejaron internado. Lo entiendo, pero un poco jode en ese momento porque no tenía ropa, ni cepillo de dientes, ni cargador de celular. Y tenía planeado hacer varias cosas en el día".

"Hablé con mis compañeros, me llamaron todos. Y además pensé que si me daba positivo, iban a tener que asilarlos a todos. Quiero que sepan que en el canal nos cuidan como si fuéramos campanitas de cristal. No abro ni la puerta de mi camarín, porque ya está abierta. Nos toman la temperatura al ingresar, hay alcohol en gel por todas partes. Y en casa ya hay una rutina: mi hijo me abre la puerta, después la canilla del baño y hasta me da el jabón. Nos cuidamos todos", señaló finalmente.