Mirta Tundis: "Cuando me enteré que tenía cáncer, se me vino el mundo abajo"

Después de seis meses de estar alejada de los medios y el Congreso, Mirta Tundis habló por primera vez de su lucha contra el cáncer. Tras asegurar que se enfermó por un gran estrés emocional producto de la política, la periodista y diputada del Frente de Todos confesó que tuvo mucho miedo: "Se me terminaba mi vida", expresó.

"Yo tengo una enfermedad de base que no formo plaquetas y por nervios o estrés me lleno de hematomas con facilidad. En diciembre me empezaron a estudiar porque me sentía muy cansada. Estaba tan angustiada que me fui con mi mamá a San Clemente, que es mi lugar en el mundo, y me la pasé durmiendo. Me sentía muy cansada, muy descompuesta, no fui ni a la playa ni al centro; lo único que quería era dormir", comenzó Tundis este viernes en Los ángeles de la mañana.

Tras volver de la Costa, la expanelista de eltrece comenzó a hacerse los estudios correspondientes y fue ahí que se enteró de su verdadero diagnóstico: tenía un linfoma en el bazo y la médula. "Cuando me enteré, se me vino el mundo abajo. Lo primero que dije fue: '¿Por qué a mí?' '¿Por qué otra vez a mí, después de tantos golpes que me dio la vida?'. Cuando me dijeron que tenían que hacerme una punción empecé a temblar", recordó mientras aseguró que en lo único que pensó en ese momento fue en sus hijos y nietos.

Al comenzar un tratamiento de quimioterapia muy agresivo, la diputada nacional contó cómo fueron sus primeros meses de lucha. "No tenía ganas de nada. Solo veía a mis hijos. No quería hablar con nadie. Mi mamá seguía en San Clemente porque con la pandemia no la habíamos podido traer y no le dije nada. Acaba de cumplir 85 y estaba sola allá, no podía decirle que tenía cáncer. Por suerte estaban mis hermanos y mis hijos. Los que padecemos esta enfermedad, lo que más necesitamos es del afecto del otro y me sentí muy contenida. No se lo dije a nadie, por eso me dolía cuando decían que me estaba escondiendo", indicó.

"Hoy estoy muy bien. Terminé mi última quimio y ahora tengo que hacer controles periódicos, fundamentalmente por mi enfermedad de base. Ahora me tengo que cuidar muchísimo del Covid-19 porque soy paciente de riesgo", reveló sobre su estado de salud actual.

Y enseguida confesó que el video que Federico Bal publicó en marzo en sus redes hablando sobre su enfermedad la ayudó muchísimo para poner en palabras lo que le pasaba. "Cuando vi el video empecé a decir: 'Tengo cáncer'. La palabra linfoma queda muy linda pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Su mensaje me llevó a autoescucharme, a amigarme con el tema", reveló.

Si bien aseguró que se enfermó a raíz de un estrés emocional a causa de su labor en política, Tundis advirtió que durante su enfermedad siguió trabajando. "Al principio no miraba noticieros, no quería saber nada de política pero después me fui metiendo, tratando de solucionar problemas más individuales, los temas puntuales que no están a la vista y que es lo que siempre me dediqué a hacer. Eso fue lo que me ayudó a transitar mi enfermedad sin pensar tanto, me hizo vivirla como un trámite", señaló.

Por último, la diputada experta en adultos mayores y temas previsionales advirtió que se sintió muy apoyada por sus compañeros, especialmente por Máximo Kirchner, quien estuvo presente a través de llamados y mensajes. "Máximo es una persona maravillosa que se preocupó por mi salud durante todo este tiempo", confesó Tundis.