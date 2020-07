Carolina "Pampita" Ardohain fue consultada por un tema que generó cierta incomodidad Crédito: Instagram Pampita Ardohain

En una nueva emisión de su magazine, Pampita Online, por la pantalla de Net TV, la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain recibió una pregunta "picante" por parte de uno de sus panelistas, el carismático Hernán Drago.

El momento ligeramente incómodo se produjo cuando debatían sobre el repaso que hizo Melanie Griffith de su vida amorosa en las redes. Recordemos que la actriz publicó en su cuenta de Instagram tras imágenes: una con Steven Bauer, otra junto a Don Johnson, y la última acompañada de Antonio Banderas, que fue la que más repercusión tuvo en los medios. "Otro recuerdo, y último pero no por eso menos importante. Mi amor Antonio. Esta foto fue tomada en 2012, en Marbella. Besitos", escribió Griffith sobre su ex, con quien se casó en 1996, y de quien se separó en 2015 en excelentes términos y con una hija en común, Stella del Carmen.

Pampita y su panelista intercambiaron opiniones sobre el posteo de la actriz, y si sobre si éste era atinado. "Primero que Melanie lo había felicitado por la nominación [al Oscar, por Dolor y gloria, galardón que el actor perdió a manos de Joaquin Phoenix por Guasón]. Pese al carrerón que tiene, siempre una nominación al Oscar es algo que todo el mundo sale a felicitar", recordó Carolina, "y después buscó una foto de él y se encontró con esa", añadió, en relación a la imagen elegida por Griffith para la reciente sucesión de postales.

Sin embargo, Drago destacó que el "mi amor" escrito por Melanie no lo había convencido. "¿A vos no te gustó el 'mi amor, Antonio'?", preguntó Ardohain. "Cuando lo ponés en carne propia, hacé el ejercicio, Caro. Si vos ponés ahora una foto de 2012 [año en el que Carolina estaba en pareja con el padre de sus hijos, Benjamín Vicuña] con un ex tuyo y ponés 'para mi amor, fulano'. ¿Qué opinaría Roberto [García Moritán, su actual esposo]?", le consultó Drago, descolocando momentáneamente a la conductora.

"A mí no me gustaría, pero yo soy más pacata. Por ahí entre ellos está todo bien y no pasa nada", respondió Ardohain con soltura. Hace unos días, fue Drago el receptor de "la pregunta personal" de la semana.

"¿Tu ex pareja tiene novio o está conociendo a alguien?", le había consultado Ardohain a Hernán, quien se separó tras 19 años de relación. "Que yo sepa no, y lo que a mí me resulta raro es que mi relación con ella debería ser lo ideal (...) Realmente no es que me importe o no. A mí lo que me importa es que ella encuentre la felicidad, si es sola o es con alguien es lo mismo", expresaba el panelista.