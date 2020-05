Luisa Albinoni se refirió a las declaraciones de Ricardo Darín, quien aseguró que los actores no pueden ser considerados "trabajadores esenciales" en este contexto de pandemia Crédito: Captura de pantalla

"Tiene razón en lo que dijo Ricardo Darín, pero también es cierto que depende del lugar del que se mire", señaló este mediodía Luisa Albinoni, haciéndose eco de las declaraciones del protagonista de Todos lo saben , quien en una entrevista aseguró que "con todo el dolor del alma" debía decir que la de los actores no es una actividad esencial en este contexto de pandemia. "He trabajado con Ricardo en el 81, y sé que es un gran compañero y ser humano. No somos esenciales los actores pero todos los que están trabajando, ¿hacen las cosas bien y son realmente imprescindibles? ¿Unos sí y otros no?", cuestionó.

"Hicimos una comedia en cine con Ricardo y después nuestras carreras tomaron distintos caminos, se abrieron, y él se transformó en un actor internacional y yo soy una actriz local. Y yo cobro en pesos, humildemente", remarco la actriz, en diálogo con el programa televisivo El show del problema . "Tengo 68 años, y se supone que no debiera salir porque soy de riesgo. Estoy de acuerdo con la cuarentena, pero también me siento responsable como para asumir eso, cuidarme y cuidar a los demás. Tenemos un problema de disciplina pero hay un punto intermedio. Insisto, no somos esenciales, pero yo creo que el humor nos hace falta. Por ahí, la ficción con romance o acercamiento físico no, pero eso no se necesita para hacer humor, porque hay muchas otras maneras. Y le haría mucho bien a la gente".

"Tengo un pequeño ahorro y antes de tocar fondo, tengo que salir a hacer mi trabajo. Voy a tocar fondo lamentablemente, pero si salgo a trabajar con responsabilidad no debería haber problema. Honestamente siento que es una discriminación, por edad y profesión. Y a los 68 años no voy a hacer otra cosa porque es lo que sé hacer y pretendo morirme trabajando como actriz", explicó luego.

Luego, Albinoni volvió sobre las declaraciones de Darín: "Si fuéramos responsables, deberíamos poder salir. Nadie puede determinar qué es esencial y qué no. Hice videos sin ganar un peso pero para poner un granito para la gente que la está pasando mal. Hablo con colegas ya retirados que están muy tristes. Creo que todo lo que se hace sirve para salvar del coronavirus y de la depresión, porque te enferma el alma y luego el cuerpo. Tenemos que mantener la autoestima arriba".

Finalmente, la Albinoni dijo qué piensa sobre la gestión de Alberto Fernández: "No quisiera estar en los zapatos del Presidente. Creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Es difícil encontrar un punto medio, para que estemos contentos y nos mantengamos aislados".