Guillermo Calabrese anunció su salida del programa Cocineros Argentinos y sus compañeros le dedicaron emotivas palabras de afecto

25 de septiembre de 2020 • 17:56

La salida de Guillermo Calabrese del programa de la TV Pública Cocineros Argentinos, anunciada anoche por el propio chef a través de sus redes sociales, tomó por sorpresa a sus seguidores y tuvo un gran impacto en sus compañeros.

Tras no llegar a un acuerdo con la productora para la renovación de su contrato, el cocinero anunció que no formará más parte del programa. Los mensajes de afecto en redes no se hicieron esperar y muchos comentarios apuntaron a que la medida lleva a perder "el corazón del programa".

En la emisión de este viernes, sus compañeros se unieron a las expresiones de cariño en su despedida. "Tenemos que hablar de Cala, de nuestro compañero de tantos pero tantos años. Es un momento raro, por lo menos para mí y creo que para todos. Cala no va a continuar con Cocineros argentinos, nos enteramos anoche tarde", manifestó Juan Braceli.

"Es un momento difícil, yo hoy hablaba y me acordaba de 200 millones de cosas, son muchos años de estar todos los días muchas horas. De mi parte no tengo más que agradecer, fue mi primer maestro y la vida seguramente volverá a reencontrar. Te mando un abrazo grande", añadió Braceli.

Ximena Saenz confesó un sentimiento parecido. "Son muchos años compartidos, mucho aprendizaje. Cuando él llegó yo le tenía pánico porque es un gran referente de la cocina argentina, y me daba vergüenza cocinar adelante de él y equivocarme. Conocerlo, su humor, aprender muchísimo con él, de cocina y de la vida. Le mandamos un abrazo gigante, lo vamos a extrañar, lo queremos mucho y siempre va a ser parte de Cocineros..., lo siento así", remarcó la conductora.

Tras estos mensajes, técnicos y productores aplaudieron en el estudio. "Le mando un beso enorme que desde el primer día me recibió con mucho cariño y respeto, algo que no siempre se encuentra", sumó el pastelero Luciano García.

La productora del programa. Kapow, emitió asimismo un comunicado para expresar lo sucedido. "Ayer por la noche nuestro querido Cala contó en sus redes sociales que luego de muchos años de trabajo tomó la decisión de no seguir en Cocineros Argentinos y en la TV Público. Todo este tiempo compartido junto a un maestro de la cocina y la comunicación ha sido una experiencia súper enriquecedora, llena de aprendizaje y mucho cariño para los que hicimos y hacemos el programa".

Y añadió: "En época de COVID-19 todos los argentinos venimos haciendo un gran esfuerzo para enfrentar la crisis que esta pandemia genera y para los que formamos parte de la familia de Cocineros Argentinos eso implica día a día tratar de hacer el mejor programa posible", continúa. Es por eso que nos cuesta imaginarnos sin el aporte de Guillermo Calabrese en el equipo, pero entendemos que no siempre las cosas son como uno quiere. Cala querido, te queremos mucho y ya empezamos a extrañarte, por eso tanto el canal como la productora seguiremos trabajando para tenerte nuevamente cerca lo antes posible".

"Cocineros Argentinos es tu casa y la puerta siempre va a estar abierta. Te deseamos lo mejor para el camino que eligieras, Hasta luego", finaliza la carta, firmada por "El equipo de Cocineros Argentinos y Kapow".

En el anuncio de su renuncia, Calabrese compartió su sentir: "Fueron muchos años de trabajo en la televisión pública y Cocineros argentinos. Entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. ¡Gracias!".

