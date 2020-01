La transformación de Pato Galván: adelgazó 55 kilos y sueña con cantar tangos

Tras adelgazar 55 kilos, el conductor sueña con convertirse en cantante de tangos Crédito: Instagram

Luego de un tiempo alejado de los medios, Pato Galván reapareció públicamente con nueva imagen y muchos proyectos. Tras confesarse en el diván de Corta por Lozano, el conductor habló sobre su vuelta a la televisión, sobre su paternidad y la transformación espiritual que lo hizo adelgazar 55 kilos.

"La gente me tiene muy presente y eso me pone muy contento. Yo siempre digo que soy medio random, tengo menos raíces que un bonsái. Ahora estoy laburando en KZO con las Trillizas de Oro", comenzó el animador, que estuvo viviendo durante un tiempo en Bariloche.

Padre de Milton (28), Malena (19) y Bianca (17), Galván -que ya es abuelo por parte de su hijo varón- convive con sus dos hijas mujeres en La Plata. "Desde que me separé de la madre, vivieron un tiempo con ella y otro conmigo; nos vamos turnando", explicó. Y enseguida, habló de cómo es como padre. "Para ser padre hay que estar. Y yo estoy cerca. Ya estoy preparándome para soltarlas porque están muy grandes, creciendo y con su vida ya armada. Siempre digo que me gusta ser colchón: pueden saltar y volar, pero cuando caen yo siempre estoy", aseguró.

En cuanto a su cambio físico, el conductor de televisión aseguró que cultivar la espiritualidad lo ayudó mucho. "Me puse a estudiar y a aprender sobre el tema. Entendí que soy un espíritu que tiene un cuerpo y no al revés. Primero, empecé a estudiar las religiones tradicionales, luego el budismo, hinduismo, judaísmo. Lo importante es entender que Dios está dentro de uno", indicó, además de contar que tiene un altar politeísta en su casa.

"Físicamente tuve varios cambios fuertes. Hace un par de años pesaba 144 kilos, no sé como llegue a eso. En 7 meses baje 55 kilos. Tuvo que ver con el sedentarismo, una época de no moverme mucho", reflexionó. Y feliz por sus logros, explicó cómo consiguió su objetivo. "Me la hice fácil, me puse incentivos y metas cortas. Me lo tomé como un juego. Es ordenarte, buscarle la vuelta. Lo pensé más como limpiarme que como dejar de comer", señaló el exparticipante de Cuestión de peso.

Tras confesar que, en el año 1988 fue granadero y luego mozo, el conductor habló sobre sus proyectos para este 2020. "El año pasado hice teatro en el Maipo y en Microteatro y este año pienso seguir. Tengo ganas de mandarme por ahí, estoy yendo a castings", advirtió. Sin embargo, ese no es su único objetivo a cumplir este año: "Mi próxima cuenta pendiente es cantar tango. El día que debute va a ser con 'Naranjo en Flor'", aseguró mientras tarareaba la canción en vivo.