Guillermo Calabrese vuelve al canal estatal junto a Federica Pais

Este año comenzó con varias modificaciones en la TV Pública. Al cambio de logo ya en el aire -el canal cumple 70 años- se le suman un nuevo magazine matutino con Gabriel Corrado y Mariela Fernández; un reality con Mariano Peluffo por las noches y un ciclo de entrevistas, gastronomía y música a cargo de Federica Pais y Guillermo Calabrese, los sábados, de 22 a 0. Además, esta semana se produjeron algunos cambios en la programación, entre los que se destacan la reposición de Todo x 2 pesos, los viernes 22.30, y nuevos horarios para los clásicos de la tarde como Cocineros argentinos (de 13.30 a 16), TEC - Todos estamos conectados (16 a 17.30), Alta Voz (17.30 a 19) y ¿Quién sabe más de Argentina? (20 a 21). Además, el canal traerá a la pantalla más ficción nacional con la llegada de la segunda temporada de Según Roxi y el final de Los Sónicos. Próximamente, los sábados, en el horario central, llegarán los clásicos del cine argentino contemporáneo: El secreto de sus ojos, El ciudadano ilustre, Nueve reinas y Relatos salvajes.

RADIO

Majul y Viale, las incorporaciones de Rivadavia

Tras las salidas de Martín Liberman y de Julio Lagos, Radio Rivadavia AM 630 incorpora este 2021 a Luis Majul y Jonatan Viale. Mientras el conductor de Mira y La cornisa (LN+), hará la primera mañana de 6 a 9 (Fernando Carnota pasa a los fines de semana), el ex A24 y La Red 910, conducirá el segmento de 15 a 17. De esta manera, Oscar González Oro tendrá su ciclo de 19 a 21, ya que La Oral Deportiva pasará a las 23. Todos estos cambios se verán reflejados a partir de febrero.

TELEVISIÓN

Tras el final de Animales sueltos, Novaresio vuelve con Debo decir

El 1 de enero último se emitió el último programa de Animales sueltos, el ciclo político de América, que no tendría una nueva temporada en 2021. Tras los rumores que dejaría esa pantalla, Luis Novaresio finalmente seguirá en el Grupo América, ya que continuará con #Novaresio910, de 9 a 12 en La Red AM 910, y en marzo volverá con Debo decir. El ciclo de entrevistas con cuatro invitados se emitirá los domingos, a las 22. Si bien por el momento no hay nada confirmado, la señal de noticias A24 lo querría en su pantalla con un noticiero diario, tras la salida de Eduardo Feinmann.

RADIO

FM Like dio a conocer los más Likeados

La FM juvenil Like 97.1 -que apunta a un target de entre 18 y 35 años- dio a conocer a los artistas más Likeados de 2020. Los mismos fueron elegidos por los oyentes y los ganadores fueron Lali por Canción del año y artista del año nacional; Danna Paola como artista grupo urbano, Harry Styles como artista o grupo internacional; Cazzu como artista de trap del año. Disco del año fue para Colores de J Balvin, que también gano como artista like 2020; Video del año: "Mala Vida", de Nicki Nicole, y colaboración del año para Lali y Cazzu, por "Ladrón"

RADIO

Hiperconectados en FM Milenium

Los domingos de 21 a 23 en FM Milenium 106.7, se puede encontrar Hiperconectados. Se trata de un programa de contenidos jóvenes donde la gente puede jugar, interactuar, entretenerse y sentirse acompañado desde sus casas. En el programa toman la coyuntura actual como un motor para informar desde una mirada juvenil, intentando así generar un estilo propio dentro de la emisora. El staff está integrado por Pepe Ochoa, Federico Clarat y Francisco Salmain.

