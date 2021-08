La Voz Argentina: Bianca Cherutti provocó un choque entre Marley y Ricardo Montaner

Ella pasó la audición a ciegas sin dar datos familiares. Pero apenas apareció en La Voz Argentina, el público la reconoció. Bianca Cherutti, que había acompañado a su padre Miguel Ángel en el Cantando 2020. Dueña de una voz impactante, la chica no tuvo mayores problemas para pasar a la siguiente instancia, cuya presentación abrió la semana.

“Ella tiene 25 años, es de VIlla Urquiza, estudia canto y actuación y es hija de Miguel Ángel Cherutti” la presentó Marley, resaltando un aspecto que la chica se había preocupado por omitir.

Luego de la interpretación y a la hora de dar su parecer, Ricardo Montaner eligió comenzar con una velada crítica a la presentación del conductor: “Yo quiero resaltar algo, Bianca está asumiendo una responsabilidad, la de empezar desde abajo y probarle a la gente que ella no es ‘la hija de’, sino que tiene su propio talento que le pertenece y que nació con ella. Ese reto para un artista que tiene un papá con una carrera es muy complicado. Entonces eso es lo primero que aplaudo de ti y lo que también es un lío. Yo le he vivido con mis hijos, que les ha costado muchos años probar que no son ‘hijos de’ sino que se han ganado por su propio mérito lo que tienen”.

La “parada de manos” a Marley siguió con La Sole, que explicó que aunque se cree que es fácil llegar por portación de apellidos, esto no es tan así; y terminó con Mau Montaner, que suscribió las palabras de su padre, y a modo de catarsis también aludió a la presentación del conductor: “Eso de ser hijo de alguien tan conocido, como tu padre o el nuestro, es jodido. No importa cuántos años lleves en esto tú, te van a seguir diciendo ‘la hija de’. Aun después de 15 años, de discos de diamante, de platino, de llenar conciertos, te van a seguir diciendo que estás aquí sentada en la silla roja, porque tu papá hizo una llamada de teléfono. Y eso no es así, porque llegar al corazón de la gente no tiene atajos, a la gente le gusta tu música o no”.

LA NACION