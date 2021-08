La Voz Argentina: con la incorporación de Abel Pintos, empezaron los playoffs y dos participantes dejaron el programa

Este miércoles, La Voz Argentina comenzó de manera distinta: con Lali Espósito cantando en vivo “Soy”, uno de sus hits, junto con los 8 participantes del equipo que llegaron a la instancia de los playoffs. Justamente, de esta manera el programa de Telefe dio por iniciada la cuarta etapa de la competencia.

Ahora, cada uno de los participantes de un mismo team cantan un tema como solista; solo seis son salvados por su coach y los otros dos quedan fuera de competencia. Además, en esta instancia se incorporó como mentor Abel Pintos, quien será el encargado de guiar a los participantes, de cara a sus presentaciones.

La primera en salir a escena fue Margarita López, y en esta ocasión eligió un clásico del rock nacional: “Rezo por vos”, de Charly García y Luis Alberto Spinetta.

En la ronda de devoluciones, la joven bonaerense de 20 años recibió elogios. “Tiene el oficio en la sangre y se la nota en el escenario con mucha seguridad”, expresó Ricardo Montaner. Soledad, a su vez, destacó: “Una voz increíble, con un rango muy amplio. Sos muy buena intérprete”.

Lali, a su vez, indicó: “Tenés un decir muy lindo. Esta canción es una gran responsabilidad y la hiciste increíble. Fue personal, y es difícil hacer un himno personal. Te felicito”.

Luego llegó el turno de Azul Masjuan. En su caso, la canción elegida fue “Holding Out For A Hero”, de Bonnie Tyler. Su versión también cosechó buenas devoluciones. “Me dejaste loco. Tienes como un fuego”, acotó Mau. “Vimos una Azul que nadie había visto hasta hoy. Estuvo brillante”, cerró la coach del equipo.

La tercera participante fue Paula Chouhy, quien dejó maravillado a Pintos con su versión en los ensayos de “That’s Life”. Tras escuchar su presentación en vivo de esta versión de uno de los grandes clásicos del jazz, Soledad indicó, sorprendida: “¡No sé qué hace acá! Desde la primera frase te plantaste en el escenario y dijiste: ‘Acá estoy yo’. Cada vez, la vara está más alta. Espectacular”.

“Estoy orgullosa. Paula me sorprendió desde el primer día. Es una felicidad escucharla. Me flasheó cómo caminó el escenario, cómo miró a cámara. Es una intérprete, que es más que cantar”, la felicitó la líder de su equipo.

Inmediatamente después llegó Franco “Hacha” Leiva, que también eligió un clásico del rock nacional: “La bestia pop”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pero en versión reggae.

Tras escuchar la propuesta del salteño de 28 años, el autor de “Cachita” afirmó: “A estas alturas estamos pidiendo gente que se pare en el escenario con seguridad, y no me pasó con esta canción. Estoy encantado con energía de Franco, pero no me alcanzó”. En este caso, Lali discrepó: “A mí me gusta ‘Hacha’ desde el minuto cero. Yo veo un artista y una propuesta, y no siento que esté en desigualdad de condiciones por conservar su estilo. Lo hizo impecable, con su onda y su alegría”.

Esperanza Careri, a su vez, se emocionó en los ensayos al encontrarse con Pintos. Su tema elegido para esta instancia fue “At Last”, de Etta James, un clásico del género que más le gusta a la mendocina: el soul.

La presentación fue una de las más elogiadas de la noche y dejó con culpa a Mau y Ricky, los primeros coaches de la participante, por haberla dejado ir de su team. “Lali, tienes una finalista, sin dudas”, expresaron. Y Espósito retrucó: “A mí me encanta que esté en el equipo. Llevó la canción con tranquilidad, sabiendo que iban a llegar esos momentos brillantes. Es una excelente cantante. Brillaste”.

Franco Maceroni, en tanto, brindó una versión de “Cae el sol”, de Airbarg. Tras escuchar la versión del joven de 18 años, Montaner expresó: “Fue una presentación correcta. Le faltó un pelito de compromiso”. “¿Estás enamorado?”, le preguntó la coach. Y al escuchar la respuesta negativa de Maceroni, indicó: “Te pregunto, porque a veces cuando uno está enamorado se agarra de eso para interpretar”.

El penúltimo en salir al escenario Nicolás Olmedo, otro de los participantes que dejaron ir Mau y Ricku. En este caso, el misionero de 23 años decidió brindar una versión de “New Sensation”, de INXS. “Has crecido demasiado. No mostrabas eso cuando estabas en nuestro equipo, pero amo demasiado el crecimiento que has tenido”, indicó Mau tras escucharlo. Y Lali agregó: “Estoy muy contenta con ver que ahora sos vos. Ahora te veo. Y cada presentación fue definiendo quién sos como artista. Vos tenés la gracia para moverse y eso no es tan normal. Lo hiciste increíble”.

El elegido para cerrar la primera ronda de playoffs fue Santiago Borda, a quien Pintos definió como “un artista que vino a participar de un concurso de canto”. Juntos, en los ensayos, cantaron una parte de “El mar”, uno de éxitos del cantautor bahiense.

En su presentación, el entrerriano brindó una versión de “Tormento”, uno de los primeros éxitos de Mon Laferte. Antes de dar por iniciada la ronda de devoluciones, Marley quiso saber cómo lleva el joven de 19 años su incipiente fama. “Me siento muy bien. ¡Gracias! ¡Qué revuelo hice ahí! ¿No? Estoy muy feliz y muy agradecido con la gente que me da mucho cariño y es lo más lindo que tengo. ¡En Entre Ríos es una locura! No solo conmigo, sino con mis viejos”, expresó el participante, que en las últimas semanas estuvo en boca de todos luego de que se diera a conocer que presentó una denuncia por haber sido víctima de violencia doméstica.

Entonces, sí, el autor de “Déjame llorar” indicó: “Te parás en el escenario con la claridad que en 30 años vas a seguir haciendo música. Estás convencido de lo que va a ser tu futuro”.

“Fue impecable. Te vas superando en cada presentación. Quiero verte en la final de este programa”, sumó Soledad. Con lágrimas en los ojos, Lali indicó: “Sos muy valiente y sos maravilloso. Lo hiciste propio y brillaste. Pase lo que pase, vos sos este artista y vas a ir cada vez más para arriba. En 30 años nos vamos a invitar a nuestros shows y cantaremos juntos. Sos un artista. Está decretado”.

Así, llegó el momento de las decisiones. Con los 8 integrantes del equipo en el escenario, Espósito comenzó a revelar a los salvados. En primer lugar, Paula; luego Nicolás, Margarita, Santiago, Esperanza y Azul. De esta manera, Franco y “Hacha” quedaron fuera de concurso. Este jueves, en tanto, será el turno del team Montaner de medirse en el escenario para ver quiénes pasan a la siguiente etapa, la de las presentaciones en vivo.

