La Voz Argentina: Ricardo Montaner arriesgó quién puede ser uno de los finalistas

Comenzó una nueva gala de Playoffs de La Voz Argentina, y esta vez el protagonismo recayó sobre el Team Soledad. Por ese motivo, fue Soledad Pastorutti la encargada de abrir la emisión con un musical, en el que junto a su equipo interpretó “La música de mi vida”. Una vez finalizado ese momento, comenzaron los esperados números.

Una vez más con la participación de Abel Pintos, los ensayos comenzaron y el primero en presentarse fue Alex Freidig, de quien el músico dijo: “Su punto fuerte es la sutileza”. El joven participante interpretó “Contigo” y, en las devoluciones, Ricardo Montaner aseguró: “Lo veo en la foto del final”, mientras que Lali Espósito dijo entre lágrimas: “Fue hermoso. Me atrevo a decir que fue de las mejores presentaciones de todo La Voz 2021. Lo que me pasó en el cuerpo, la dulzura con la que cantaste, te veo arriba de todos les escenarios de este país, y ojalá que los del mundo”. Finalmente, Pastorutti culminó: “Sos muy sensible y lo transmitís, le pusiste tu impronta, nos hiciste vivir un momento muy emotivo”.

Luego llegó el momento de Victoria May, que presentó “The Winner Takes It All”, y ella recibió consejos clave de la mano de Pintos, que procuró ejecutar en su número. En la devolución, Ricky Montaner opinó que May “lo hizo increíble”, y Pastorutti concluyó: “Sé que podés dar más, lo sé, pero estuviste espectacular”.

Luna Suárez se presentó en tercer lugar, y con su interpretación de “Tumbas de la gloria” sorprendió a todos los especialistas. Espósito expresó: “Me encantó, de las canciones más difíciles de la noche”, y por su parte, Ricardo Montaner agregó: “Lo hiciste de una manera extraordinariamente original, pelos parados desde que comenzó la canción”.

El cuarto número estuvo a cargo de Patricio Mai, que eligió un clásico de Bee Gees, “Tragedy”. Los especialistas se mostraron muy conformes que esa propuesta, y Mau Montaner exclamó: “Tu voz tiene lugar para brillar, eres un artistazo, y qué bendición que sigas en el programa”. Montaner, también entusiasmado, dijo: “Siempre fue muy seguro desde su primera presentación, no falló en ninguna, y hay que sostener una canción así todo el tiempo, estás para jugar en todos los puestos, Patricio”.

Entrando en la segunda mitad de la noche, Guido Encinas propuso “Darte un beso”, y los elogios no tardaron en llegar. Lali dijo que el participante “estuvo muy contenido, y eso le dio una seguridad enorme”, mientras que la Sole opinó: “Guido es carismático, lo único que tiene que hacer es concentrarse en que su voz salga bien, que es lo que hizo hoy, y que fue perfecto”.

La canción “Así fue”, es la pieza que Francisco Benítez quiso ensayar, y Abel Pintos reconoció: “Sos de esos cantantes que hacen que cantar parezca simple”. Al momento de dar su opinión, Mau opinó: “Eres increíble, has conmovido al país entero con tu voz, y nos dejaste a todos con la boca abierta”. En el cierre, Ricardo Montaner concluyó: “Me hace mucho bien escucharte”, a la vez que Pastorutti se mostró muy conmovida por la interpretación.

Casi sobre el final, Emanuel Rivero Famá apostó nuevamente por el tango, y cantó “Melodía de arrabal”. Pintos se mostró muy sorprendido, y manifestó: “Él es un cantorazo de tango”. Al momento del número, el jurado también fue gratamente sorprendido, y Ricardo Montaner dijo: “Sinceramente creo que él es el encargado de rescatar y enarbolar esa bandera del tango y de la tradición”. Por último, la Sole concluyó: “Quiero que el tango siga en mi equipo”.

Por último, el cantante Santiago Costas fue el responsable de brindar el musical de cierre, con “Jazmín de luna”. Sobre su interpretación, Pastorutti expresó: “Yo lo disfruto mucho a él, porque tenés una cuestión corporal que todavía no sabés qué hacer, pero si cierro los ojos, tenés una voz con una madurez que no es común en alguien de tu edad”.

Finalmente, y con los ocho participantes alineados, Soledad fue eligiendo a quienes quería conservar en su equipo. Y de ese modo, los eliminados fueron Victoria May y Guido Encinas, que ya no siguen adelante en La Voz Argentina.

LA NACION