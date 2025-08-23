La Voz: cuatro grandes referentes de la canción se suman para los Playoffs

La nueva edición de La Voz Argentina llegó renovada. La decisión de que Nicolás Occhiato esté al frente del big show, tiene que ver con la búsqueda de un público más joven que no mira televisión. En esta instancia, los cinco coaches, Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! están eligiendo a los mejores cantantes en los Knockouts. Dos participantes de un mismo team interpretan un tema cada uno, y su coach tiene que decidir quién sigue en el certamen.

Desde este domingo a las 22, llega una de las etapas cruciales del talent show: los playoffs. En esta instancia, en cada emisión, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá cantar una canción. Su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos para que sigan en la competencia. Los tres que reciban menos votos quedarán eliminados.

Joaquin Levington, líder de Turf, se sumará al Team Lali DIEGO SPIVACOW / AFV

Para preparar a los concursantes, los coaches contarán con la ayuda de grandes referentes de la música actual. Juanes estará junto a Soledad Pastorutti, Thiago PZK con Miranda!, La K’onga con Luck Ra y Joaquín Levinton con Lali Espósito.

Juanes va a trabajar con el equipo de La Sole Universal Music,@san.sacristan

En esta nueva temporada, Telefe decidió que no todo pase por la pantalla chica. Producto de la alianza estratégica con Luzu TV, Sofi Martínez junto a Santi Talledo y Momi Giardina, como hosts digitales, reaccionan todas las noches a las galas. Los contenidos del talent show conviven tanto en Streams Telefe como en la plataforma de Occhiato, impulsando su alcance, llegando a nuevas audiencias. Juntos reúnen a una gran comunidad, con más de 10 millones de suscriptores en sus canales de YouTube y más de 53 millones de seguidores en redes sociales. Al día siguiente de cada emisión, además de disfrutarse por Max, se transmite por TNT, consolidando su presencia en todo el ecosistema de entretenimiento.

La K'onga va a asesorar al team Luck Ra La Konga

Por otro lado, todos los domingos, al término de La Voz Argentina, llega Lado V, con Josefina “China” Ansa, en donde los participantes que fueron elegidos interpretan los temas con los que pasaron de ronda pero en tempo de cumbia. Además, de domingo a jueves después del “React del programa”, en vivo por el canal de YouTube de Telefe, Diego Poggi conduce El After. En el late night stream más relajado de todos, el conductor revive las mejores performances del talent show, los momentos más destacados del día, con entrevistas y noticias.

Además, Sofi Martínez está a cargo de El regreso, el spin-off digital que se transmite todos los lunes y miércoles a las 23.15 hs., en vivo por Luzu TV y Streams Telefe, Este segmento es una nueva oportunidad para que los participantes eliminados vuelvan a la competencia. Aquellos concursantes que no lograron convencer a Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! en las audiciones a ciegas, las batallas y los knockouts, tendrán la chance de presentarse ante Karina, La Princesita y luchar por retornar al programa. Ella será la encargada de elegir solamente a tres personas, quienes deberán cantar nuevamente en el escenario principal de La Voz Argentina. En esta oportunidad, el público tendrá la posibilidad de votar para decidir quién merece regresar al certamen y continuar en carrera para convertirse en el gran ganador.

La Voz Argentina tuvo un buen debut con un share promedio de 64,43% y 18 puntos de rating. El pico del ciclo fue de 20.5, hasta el momento, y se consolidó como el programa más visto del día, dentro de una televisión en el que el 95% de los programas obtienen marcas de un dígito.