Estrenando nuevo look, que la acompaña desde su último viaje a Europa, Johanna Francella contó en Cortá por Lozano, programa que conduce Verónica Lozano por Telefe, algunas anécdotas que vivió en el viejo continente. "Mi hermano Nicolás está trabajando allá y yo viajé a visitarlo y a pasear también. Me fui con una amiga y él está con su novia. Los cuatro pasamos Navidad en París, y casi no podemos volver a Madrid, donde nos esperaban papá y mamá para seguir recorriendo y festejar el Año Nuevo", comenzó relatando.

"Sacamos un pasaje barato y cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron que no teníamos lugar en el avión, que estaba sobrevendido. Esperamos un montón y al final pudimos subir pero en mi lugar había alguien ya sentado", continuó. Por suerte, la anécdota terminó bien: "Uno se bajó y yo pude viajar. El avión me da miedo, no me gusta. Mi mamá fue azafata pero también le da miedo. Llegamos a Madrid pero fue bravo. Pasamos Año Nuevo allí, con una mesa larga, con familia y amigos", explicó "Yoyi". Y adelantó que Nicolás vuelve en breve: "La está pasando bien pero extraña; no es tan fácil estar en un país que no es el suyo".

Johanna también se remontó a los años en que cursaba la secundaria y un profesor le dijo que nunca se iba a llevar su materia. "Fue muy loco. Un día me apartó y me dijo que no iba a reprobar su materia jamás. Tenía un muñequito de Brigada Cola. Fue en cuarto año del colegio".

Contó también que su papá es celoso y que los Francella son muy cariñosos, de abrazarse y decirse 'te quiero'. "Nos llevamos muy bien, escucho los consejos de papá pero me guío por lo que siento", dijo "Yoyi", que acaba de estrenar El robo del siglo, donde trabaja con su papá, Guillermo Francella. "Pensé en no hacer la peli porque me dio miedo. Pero fui al casting y un mes después me dijeron que había quedado, y me entusiasmé mucho".