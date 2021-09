Las fantasías de los famosos, Ángel de Brito no tiene paz y el día que María Fernanda Callejón estuvo con Francis Ford Coppola

Strippers, películas para adultos, llanto desconsolado y una anécdota poco conocida del director de El Padrino en Buenos Aires, esta semana en la televisión pasó de todo

Guillermo Courau PARA LA NACION

La semana comenzó picante gracias a Luis Novaresio, que en su Debo decir se despachó sobre cine erótico y strippers, e invitó a la mesa invitada a profundizar sobre el tema. En ShowMatch, Jimena Barón escuchó uno de sus temas y terminó quebrada en llanto, pero al día siguiente Ángel de Brito reveló la trastienda del momento. En Los Mammones, María Fernanda Callejón contó cómo lo conoció a Coppola; pero no a Guillermo, sino a Francis Ford.

Las fantasías hot de los famosos

Paulo Kablan y sus picantes declaraciones en Debo Decir

Que no los confunda su voz grave y su apostura de entrevistador porque a Luis Novaresio lo divierte mucho jugar al límite y cada tanto “picantear” a sus invitados. En Debo decir la charla venía de un momento tierno con Alberto Cormillot y de anécdotas profesionales del periodista policial Paulo Kablan, hasta que el conductor se agarró de una declaración de José María Muscari para confesar que le “encantaría” ser stripper. De paso abrió una pregunta a la mesa: “¿Serían actores porno?”. “Soy tan actor porno en la vida personal que estaría bárbaro que me paguen por hacerlo”, la levantó Muscari de taquito y la clavó en el ángulo. Cormillot tomó la posta: “Muchas veces me pregunté cómo será ese laburo, me dio curiosidad”. Y mientras Paula Trapani confesaba que la suelen llamar “milf”, Kablan cerró muy relajado: “Si no tuviera hijos y nietos, a esta altura de mi vida sería actor porno”. A confesión de partes...

El Ángel exterminador

Ángel de Brito, ¿desenmascaró a Jimena Barón? Adrian Diaz (c)

El “momento Tissue” de la semana lo protagonizó Jimena Barón desde su sitial de jurado en “La Academia” de ShowMatch. Sucedió que Viviana Saccone la quiso homenajear haciendo una coreografía basada en su hit “La tonta”, pero volver a escuchar su propia canción le removió situaciones no resueltas de su pasado. Conclusión: la actriz terminó llorando a mares de principio a fin. Concluido el suplicio y aún con la voz entrecortada, Barón repitió varias veces lo sorprendida que estaba de que hubieran elegido su tema: “No sabía que la iban a hacer”, expresó. Hasta ahí todos fuimos “Team Jimena”.

Pero al día siguiente y refiriéndose al tema, su compañero de programa Ángel de Brito contó otra historia: “En la previa nos estábamos matando de risa. Yo le decía: ‘Te van a arruinar el tema’. La canción estaba en la rutina porque en general nos pasan lo que van a hacer los participantes y además tenemos el camarín al lado del estudio así que se escucha. Yo lo escuché”. No hay caso, uno quiere creer en la tele de la emoción pero no lo dejan.

Callejón sin salida

El termómetro de la TV

Si a uno le preguntan por “Callejón y Coppola” enseguida piensa en María Fernanda y en Guillermo, que fueron pareja durante muchos años. Sin embargo hay que revisar el concepto porque parece ser que también se la podría relacionar a Francis Ford Coppola. Sí, el director de El padrino.

A partir de una anécdota inconclusa de Leticia Brédice en Los Mammones, Callejón reveló cómo fue su encuentro con el director estadounidense cuando este andaba de comilona en comilona por Buenos Aires. “Estábamos haciendo en el Teatro El Cubo, una obra que había escrito Leticia. Una mañana, que además era el día de mi cumpleaños, veo que se abren las puertas y entra Francis Ford, que estaba deslumbrado con Leticia. A mí me jodían con Coppola, pero este era el verdadero. Me empezaron a temblar las patitas, yo quería que me viera. Entonces, de la emoción, le quise decir que era mi cumpleaños, y me salió: ‘This is my happy’. Igual mucha bola no me dio”. El pobre Francis todavía se debe estar preguntando qué le quiso decir. Eso con Guillote no le pasaba.