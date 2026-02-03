Este lunes 2 de febrero hubo una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe), donde la tensión es mucho más grande y los desafíos más difíciles a unas semanas de la final que dará paso al inicio de Gran Hermano. En esta oportunidad, fue Rusherking quien quedó eliminado por el jurado tras haber ingresado al certamen con el repechaje.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Wanda Nara junto al jurado de MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, lunes 2 de febrero?

El desafío de la gala de eliminación de anoche consistió en usar solo ingredientes “baby”, es decir todos productos pequeños. Debajo de la caja misteriosa se encontraba una gran cantidad de estos, con la codorniz como protagonista y proteína principal. Los participantes que se sometieron a la prueba para seguir en competencia fueron Andy Chango, Claudio “El Turco” Husaín, Rusherking, Emilia Attias, Evangelina Anderson y Miguel Ángel Rodríguez. Se les dio 60 minutos para hacer un plato totalmente libre utilizando los ingredientes de la caja, aunque no necesariamente todos.

Durante la prueba, se pudo ver a los participantes concentrados en sus preparaciones, aunque Rusherking estaba un poco más perdido que el resto. Faltando poco tiempo, el jurado pidió a los concursantes que les hagan una bruschetta de mortadela, mientras hacían sus platos, en cambio de un beneficio. La ganadora fue la del El Turco Husaín, quien tuvo la ayuda de los tres jurados para terminar su plato.

La miniprueba que el jurado de MasterChef Celebrity a los participantes en plena gala de eliminación

Una vez terminado el tiempo, Martitegui, De Santis y Betular probaron las codornices de todos los participantes. Los peores platos de la 14° gala de eliminación fueron los de Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez.

En el caso del joven cantante, le señalaron varias fallas en su plato. “Está un poco pesada la salsa”, comenzó el pastelero en su devolución. Martitegui dijo que la codorniz estaba bien “aunque seca” y que los tres huevos duros que puso en el plato “no ayudaron” en absoluto. “Todo este plato tiene sabor a pánico. Están incompletas todas las acciones. Hubo un intento con la salsa pero el tiempo produjo que se reduzca demasiado. La carne está seca y le falta condimento”, lamentó Donato.

Rusherking fue eliminado de MasterChef Celebrity

En cuanto al actor, también la tenía difícil. El jurado había comparado su preparación como si hubiese sido hecho con un “cenicero con puchos”. Finalmente, Rusherking fue a quien eligieron para que deje la cocina de MasterChef Celebrity.

“Yo sabía que entraba a un lugar difícil y me parece justo que se quede Miguel”, opinó Rusherking al despedirse.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Rusherking fue eliminado de MasterChef Celebrity este lunes 2 de enero Instagram

Rusherking , cantante, fue el último eliminado.

, cantante, fue el último eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.