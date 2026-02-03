Santiago del Moro adelantó cómo será Gran Hermano 2026: una misteriosa puerta roja, un jugoso premio y nuevas reglas

A partir del domingo 23 de febrero, a las 22.15, Gran Hermano volverá a la pantalla de Telefe con una nueva temporada titulada “Generación dorada”, una edición especial pensada en el marco de los 25 años del formato en la Argentina. En una conferencia de prensa realizada en los estudios del canal, Santiago del Moro adelantó los principales cambios del reality y dejó en claro el espíritu de esta etapa: menos etiquetas, más juego y un regreso a la esencia del reality.

“Gran Hermano es un formato amado, criticado, denostado, pero que nunca pasa desapercibido”, definió el conductor al presentar una temporada que, según explicó, busca volver a convertirse en un punto de encuentro para la televisión abierta.

Qué significa “Generación dorada”

Del Moro aclaró que el concepto de Generación dorada no remite a una edición de famosos ni a un revival del programa. “No es una edición aniversario ni una vuelta al pasado, aunque se cumplan 25 años”, explicó. Según detalló, la idea fue pensar “algo distinto, una edición abierta a todos”, sin modificar el ADN del formato.

“Gran Hermano no es para cualquiera. Es para gente a la que le apasiona el juego y el formato. No es un reality más”, insistió.

“No es GH VIP ni GH Famosos”

Uno de los puntos más enfáticos de la conferencia fue la desmentida sobre una edición integrada exclusivamente por famosos. “No es Gran Hermano Famosos, ni GH VIP, ni La casa de los famosos”, subrayó Del Moro. Y agregó: “No buscamos famosos, buscamos jugadores, gente con verdadera vocación para el formato”.

El conductor explicó que el aislamiento es clave y que no cualquiera está dispuesto a atravesarlo: “Esto no es MasterChef Celebrity, donde vas, grabás y te volvés a tu casa. Acá ponés la vida en pausa”.

Sobre los rumores que circularon en las últimas semanas acerca de los posibles famosos convocados –Divina Gloria, Alejandra Majluf, Franco Poggio y Kenny Palacios, entre otros–, fue contundente: “Hemos llamado a muy pocas personas conocidas, menos de diez. Después, cuando hablás con ellos, te das cuenta de que no es para todos”. Y concluyó: “Al tercer día son todos lo mismo. No importa si sos más o menos conocido”.

Un casting mixto

El proceso de casting tuvo tres vías de acceso: convocatoria abierta por internet, convocatorias directas de la producción y un casting presencial realizado en diciembre.

De ese recorrido, el conductor detalló que hubo 42 preseleccionados, que pasaron por evaluaciones médicas y psicológicas, pero que no todos ingresarán. “No van a entrar los 42. Serán entre 24 y 30 jugadores, y estamos muy contentos con la selección”, explicó.

Sobre el criterio de selección, dijo: “Más o menos conocido es un dato menor. Gran Hermano busca personalidades”. También contó cómo se piensa el armado de la casa: “Esto es como un equipo de fútbol. Cada uno ocupa un lugar. Después, lo que pasa adentro es impredecible”.

Una casa completamente renovada

La casa será uno de los ejes visuales de la temporada. Tendrá dos piletas: una exterior, con playa, vegetación y cascada, y otra techada y climatizada, ubicada donde antes funcionaba el gimnasio.

También se suman un nuevo gimnasio, “un caño”, una plaza, nuevos elementos en los cuartos y una incógnita que ya genera expectativa: una puerta roja ubicada en el patio.

“Por esa puerta van a pasar muchas cosas”, deslizó Del Moro, aunque evitó dar detalles. “No quiero que los jugadores entren sabiendo todo”, explicó.

“El premio va a estar, pero los jugadores van a poder trabajar para inflarlo semana a semana”, explicó Del Moro Telefe

Reglas nuevas y dinámica de juego

En cuanto al juego, el conductor adelantó que habrá cambios progresivos en las reglas. Uno de ellos será la incorporación de la "placa planta", una nominación especial pensada para jugadores que no estén participando activamente del juego.

“Gran Hermano es un juego largo, una maratón”, explicó. Además, adelantó que en algún momento del juego habrá modificaciones en el sistema de votación del confesionario, incluyendo la posibilidad de repartir votos en formato tres, dos y uno, aunque prefirió no dar más detalles antes del ingreso a la casa.

Otra de las novedades será el premio final, que no será fijo. “El premio va a estar, pero los jugadores van a poder trabajar para inflarlo semana a semana”, explicó Del Moro, sumando una nueva variable estratégica.

También se refirió a ajustes recientes en el reglamento, especialmente en relación con los gritos del afuera. “El grito te cambia el ritmo del juego. Nosotros afuera podemos saber si es real o no, pero ellos están totalmente aislados, y eso doy fe”, explicó.

Streaming y rating

Del Moro también anunció su debut en streaming con La Cumbre, un programa que se emitirá inmediatamente después de cada gala de eliminación. “Cuando termina el programa en la tele, me voy con el eliminado de la mano y hago la nota en caliente, antes de que vea a la familia o pase por el psicólogo”, contó.

Sobre el rating y el momento actual de la televisión, el conductor se mostró preocupado y expectante. “El rating es una herramienta, no un trofeo”, afirmó y reconoció que le preocupa la baja general.

El rol del conductor y los panelistas

Sobre su lugar dentro del formato, Del Moro dijo: “Tengo todas las herramientas para que esto estalle, pero primero cuido al que está dentro”. Para el conductor, el desafío es sostener el show sin quebrar a los jugadores, en un reality que hoy dura más meses y genera contenido permanente.

El panel de este año estará integrado por Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet y Eliana Guercio, con la incorporación de Mariana Brey. También participarán Tomás Balmaceda, Gustavo Conti, Tato Algorta y Eugenia Ruiz, exparticipantes del reality, junto a la periodista uruguaya Ana Laura Romano.

Con una casa renovada, reglas nuevas y un casting que promete priorizar el juego por sobre todas las demás variantes, Gran Hermano, Generación dorada se prepara para una edición que ya empieza a dar que hablar antes de su estreno.