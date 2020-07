Cantado 2020: el regreso con gloria de Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez brilló en la segunda noche de Cantando 2020 Crédito: Prensa Laflia

29 de julio de 2020 • 01:05

Luego de su noche debut, llegó el segundo programa del Cantando 2020, con una nueva tanda de famosos. La primera pareja en salir a escena fue la compuesta por Miguel Ángel Rodríguez y su acompañante, la cantante Lula Rosenthal. "Qué alegría. Cómo los quiero", expresó el histórico humorista de VideoMatch y ShowMatch al salir al encuentro de los conductores, Laurita Fernández y Ángel De Brito.

Luego de entonar una versión reggae de "Un beso y una flor", de Nino Bravo, la pareja escuchó la devolución del jurado. La primera en hablar fue Nacha Guevara. "¡Me encantó! Desde que empezaron estaban presentes. Me gustaron los arreglos. Le voy a apostar a esta pareja". La miembro del jurado felicitó a la cantante por haber sorteado un inconveniente en la coreografía. Su puntaje fue un 9.

Después, llegó el turno de Karina, "La Princesita" (7). "Borro el día de ayer y empiezo con ustedes. Estuvieron bien, con identidad en la voz y mucho escenario. A todos nos puede pasar que nos olvidemos la letra o caernos, y ustedes lo resolvieron muy bien. No me encantó ni tampoco me pareció feo".

Pepito Cibrián (8), a su vez, expresó: "Como cantante sos un buen intérprete. Me pareció maravilloso". Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta primera ronda, indicó: "Es la primera pareja que me transmite buena energía. Los demás tuvieron una energía muy baja".

"Se nota el tránsito que tienen en el escenario y me gustó cómo se ensamblaron. Jueguen. Se mostraron distendidos. Les auguro un buen recorrido en el certamen", finalizó. En total, consiguieron 24 puntos, una de las posiciones más altas.