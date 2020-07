Los 14 polémicos puntos que Diego Maradona exigió que se traten en Sueño bendito, la serie sobre su vida Fuente: Archivo

En las últimas horas se dio a conocer un documento firmado por Diego Armando Maradona el pasado 30 de marzo del 2019, en el que autoriza los temas a tratar en la minisierie sobre su vida que prepara Amazon Prime Video , Sueño bendito .

"La minisiere deja como víctima a Diego y como villana a Claudia . Siento que es una serie para castigar a Claudia", especuló Jorge Rial, en Intrusos . "Veo que no hay nada sobre la vida de Diego, los mundiales, sus comienzos. De estos 14 puntos hay 12 que no me interesan ver. Hay dos series, la excusa de Diego para perjudicar a Claudia y la que nosotros queremos ver. Me dicen que puede estrenarse en septiembre, y que va a haber una segunda temporada".

A continuación, en el ciclo de América se detallaron, punto por punto, los momentos que Maradona exigió que se retraten en la ficción. "Me dirijo a usted a fin de hacer saber que bajo mi exclusiva responsabilidad autorizo a que la miniserie que usted produce y que se encuentra en desarrollo, se traten los siguientes temas que trágicamente me ha tocado vivir", leyó Rial. Y detalló punto por punto: "1-Las infidelidades de Claudia Villafañe (hecho concreto accidente de auto) y su relación con Jorge Taiana, que comenzó mientras nosotros aún estábamos casados. 2- La defraudación realizada en Miami, donde Claudia Villafañe compró 7 departamentos desde el año 2000 a la fecha, y por lo que actualmente estamos en juicio. 3- El testamento que me hicieron firmar en favor de mis hijas, Dalma y Gianinna, cuando yo estaba en grave estado, a punto de perder la vida. 4- La utilización del poder que le había otorgado a Claudia Villafañe para poner varios bienes a su nombre y de terceros, beneficiándose económicamente, en perjuicio mío".

Los puntos exigidos por Maradona continuaron: "5- El apoderamiento que hizo de todos los objetos que obtuve durante mi exitosa carrera como futbolista, que ella tenía bajo su cuidado y que terminó robándomelo. 6- Las dos veces que estuve gravemente internado, en Punta del Este y en el Sanatorio Güemes, se aprovechó de esa situación para comprar bienes y ponerlos a su nombre. 7- Cuando estaba en Cuba, Villafañe me dijo que estaba quebrado. Yo le pedía que vendiera las cosas de oro que le había regalado, pero ella me aseguraba que las había vendido para darle de comer a nuestras hijas. Ella en ese momento estaba comprando departamentos en Miami con mi dinero".

Maradona en tres etapas: Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino son los encargados de personificarlo Crédito: Amazon Prime Video

Maradona sumó en su contrato con la productora de Sueño bendito los siguientes puntos: "8- La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas. 9- La imposibilidad de poder notificar a Claudia Villafañe en cualquiera de sus domicilios, ya que nadie, por orden de ella, recibe las notificaciones. 10- La constante amenaza que sufrí durante años, cuando quería tener contacto con mi hija Jana y me lo impedía diciéndome que no vería más a mis hijas Dalma y Gianinna. 11- Durante mi estadía en Cuba, Villafañe dejó de pagarle la obra social a mis padres, personas mayores, que quedaron al azar porque ella se quedaba con el dinero que yo le giraba para tal fin y no pagaba la cuota correspondiente".

Finalmente, agregó: "12- La deuda que me generó con el Fisco italiano, ya que cobraba el dinero de los contratos y decía que le pagaba al Fisco, cosa que jamás hizo, generándome un enorme problema judicial y casi la pérdida de mi libertad. 13- Los contratos que gestionaba y cobraba Claudia Villafañe como mi representante apoderada y que se quedaba ella con todo el dinero. 14- La utilización de Dalma y Gianinna, cuando ellas tenían 13 y 12 años, a quienes puso como vicepresidenta y tesorera de sociedades que ella armaba en Estados Unidos, falseando además su estado civil y aprovechándose de que yo tenía denegada la visa para ingresar a ese país".

Según explicó Luis Ventura en Informados de todo , el documento fue firmado por Maradona el 30 de marzo de 2019 en Culiacán, México, cuando aún ejercía como director técnico del equipo Dorados.