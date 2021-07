Los Mammones: Patricia Sosa, el recuerdo de China Zorrilla y su encuentro con el Papa

Desde que hace varios meses Oscar Mediavilla pasó por el living de Los Mammones, se hacía desear la entrevista con su compañera de vida, de música y de aventuras, Patricia Sosa. Este viernes, frente a un Jey Mammón emocionado, la cantante repasó algunos momentos clave de su historia.

Como primera líder femenina de una banda de rock argentina, Patricia tiene mucho camino recorrido. De La Torre a MasterChef Celebrity, de ícono sexy a compositora exitosa, los títulos se acumulan en su vida sin pausa.

Sin embargo, de acuerdo a la estrella, hubo momentos bisagra en su carrera, y uno fue cuando cantó la Misa Criolla ante el Papa y otras 800 millones de personas en el Vaticano en 2014: “Es un momento que te llevás para toda la vida, y va mucho más allá de la religión. Cuando tenía que cantar me pasó lo que no me pasa nunca, me puse muy nerviosa, me transpiraban las manos y se me secó la boca. Empieza a cantar el coro de la Capilla Sixtina, se abre la puerta y vienen caminando 800 obispos, parecía El código Da Vinci. Se acercan y dejan pasar a cinco cardenales y al Papa. Él venía con una actitud de recogimiento pero cuando lo tuve enfrente me miró de reojo, me guiñó y me levantó el pulgar”.

Pero la muestra de confianza de Francisco fue peor: “En vez de relajarme me empezó a temblar el plexo y se me hizo un nudo en la garganta. No podía cantar. Faltaban 10 minutos, así que me metí en mí, me conecté con el Altísimo y le dije: ‘Señor, si me trajiste hasta aquí pido asistencia’. Y cuando me tocó cantar la voz salió perfecta. Le agradecí a Dios porque estaba siendo asistida, solamente fui un canal, fue un encuentro con la espiritualidad. Cuando terminamos se acercó el Papa a bendecirnos, y cuando se fue me largué a llorar como una bestia, venía corriendo mi mamá de la mano de Martita, también estaban Óscar y mi manager, nos abrazamos fuerte y lloramos, porque fue renovar la fue desde algún lugar”.

Entre los muchos recuerdos que pasaron por una entrevista que fue de la risa a la emoción y a la música, Sosa se reservó un momento para recordar a la actriz China Zorrilla, su compañera en la tira R.R.D.T: “A la China yo la llevaba casi todos los días a la casa, ¿sabés qué me decía?: ‘A mí me gustaría ir con Carlitos Perciavalle a ver Más pinas que las gallutas, pero nos tendríamos que disfrazar porque por ahí la gente no nos quiere si vamos’. Y me contaba chistes, historias, una persona hermosa”.

De las muchas charlas entre ambas surgió una anécdota que la marcó para siempre: “Ella te contaba cosas de su vida. Una vez me dijo que su mamá le tenía mucho miedo a la muerte, entonces siempre dormía con la luz prendida y las ventanas cerradas. Un día le va a llevar el desayuno a la cama y la madre muy sonriente le dijo ‘Abrime las ventanas porque anoche tuve un sueño, y el miedo le dio lugar a la curiosidad’ China estaba abriendo las ventanas, la madre se incorporó en la cama y le dijo: ‘Mirá quien viene’. Y cuando se dio vuelta la mamá murió. Esa historia no me la olvido más, porque también creo que es así”.

