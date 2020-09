Cantando 2020: tras el escándalo, acusan a Gladys "La bomba tucumana" de maltratar a las vestuaristas Crédito: Captura de pantalla

Gladys "La Bomba Tucumana" tuvo una noche de furia en el Cantando 2020. Si bien es cierto que hace varias galas que no se siente cómoda con el vestuario, este martes volvió a discutir con los responsables de confeccionar su atuendo, lo que inevitablemente afectó su performance en la pista. Tras olvidarse la letra, la intérprete estalló en llanto al recibir el puntaje y la devolución de Karina y renunció en vivo al certamen de eltrece.

"Yo soy una artista que hace muchos años que trabajo y la verdad que tengo ganas de irme. Nunca me quejé de los puntajes que me ponen, jamás en la vida, siempre aceptamos lo que nos dicen", lanzó la participante al finalizar la gala de anoche en una nota con Los ángeles de la mañana. En cuanto al percance que tuvo de olvidarse la letra, expresó: "Esta gala tampoco fue mala, busquen una desafinación. No saben qué paso, si esa parte la tenía que cantar él (en referencia a su hijo Tyago Griffo) y se atrasó".

Con respecto al vestuario, volvió a mostrar su disconformidad y dio a entender que la discriminan por pertenecer al ámbito de la movida tropical. "Para mí es doloroso ir a vestuario y ver unos trajes que no existen, directamente bordados con diamantes. Las telas que utilizan para mí son de terror. Hay mucha desigualdad y es bien notorio. Se me quiere tratar como si fuera una nena de dos años, yo decido qué me quiero poner y qué no", indicó muy enojada.

Mientras analiza su continuidad en el certamen, esta mañana contó cuáles son sus verdaderas intenciones. "Lo de anoche rebalsó el vaso. Estoy tranquila y este certamen quiero disfrutarlo así, pero parece que hay mucha gente que no quiere que eso suceda, entonces atentan contra mi buena voluntad o contra mis ganas de estar bien y de transmitir amor, compartir música con mi hijo. Hacen de todo para que esto no suceda", confesó a través de un audio en Nosotros a la mañana.

Sobre su renuncia, advirtió: "Estoy charlando con la producción para ver qué vamos a hacer porque yo ya soy grande y no tengo ganas de pasarla mal, ni de ir a discutir con la señora que hace la ropa. Llegamos a las cinco de la tarde, ensayamos todos los días, yo soy una más de las que estoy ahí. Uno labura para rendir como los otros, no hay diferencia en nada. En lo único que hay diferencia es en la parte del vestuario, ahí cambia todo porque siempre sucede algo que no deseo".

Minutos después, y tras escuchar su descargo, una de las vestuaristas de LaFlia se comunicó con Tomás Dente para explicar cómo fueron los hechos. "Ella sabía del vestuario, lo pidió ella. Siempre le damos la oportunidad a todos los famosos para que elijan lo que les gusta y se sientan cómodos", señaló la mujer, que se identificó como "Tata".

La palabra de la jefa de vestuario no tardó en llegar. "Se creó una fantasía de que le damos lo peor. Todo le parece horrible y siempre quiere lo que es para otro. Flashea complot, que la discriminamos por gorda. Es agotador y frustrante", reveló Lana Ferrando en LAM. Sobre lo que sucedió puntualmente anoche con el vestuario, aclaró: "Tenía una chaqueta tipo bolero rojo que se la revoleó a las chicas y dijo: 'Esto es berreta, salgo con los brazos al aire'. Cinco minutos antes se arrepintió y pidió manguitas. Le llevaron dos opciones de lo que había porque no era la idea original".

"El ninguneo y desprecio por nuestro trabajo es impresionante. Reclama y habla de telas sin saber. Todo el tiempo nos deja mal parados, todo mi equipo está agotado. Anoche cuando terminó de cantar, se arrancó el vestido y lo rompió todo", agregó cansada.

Tras asegurar que nadie la discrimina, Ferrando remarcó que a la cantante nunca le gusta nada. "¿Cuál sería mi ganancia y beneficio de que pase todo esto y vestir mal a un participante? El tema de su cuerpo es algo que ella no tiene resuelto y le genera conflicto. Cualquier persona se cree con criterio para saber lo que le favorece y no es así. Las primeras galas estuvo conforme. No es real que le damos baratijas. Es frustrante cuando a una persona no le gusta nada", remató.