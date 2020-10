Coronavirus: los motivos por los que Yanina Latorre faltó a Los ángeles de la mañana Crédito: Instagram

14 de octubre de 2020 • 14:11

Un nuevo caso de Covid-19 llegó a la pista del Cantando 2020. Tras los positivos de Florencia Torrente y Charlotte Caniggia, se sumó ahora el de la coach Natalia Cociuffo. A raíz de este resultado, Ángela Leiva, Brian Lanzelotta, Lola Latorre y Lucas Spadafora debieron someterse al test, ya que estuvieron ensayando junto a ella. Y por tratarse de un contacto estrecho, Yanina Latorre permanecerá aislada a la espera del resultado de su hija.

"Se hisopó tipo 11. Estamos esperando en cinco horas el resultado. Lola no tiene nada de síntomas. Nati (Cociuffo) empezó con síntomas, se hisopó y, automáticamente como ensayaron con ella, quedan aislados y nosotros como familia lo mismo", contó la panelista desde su casa, en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Ansiosa por saber el resultado, la mediática confesó lo que sintió al enterarse del positivo de la coach de su hija. "Ellos ensayaron el jueves pasado en el piso. Lola el finde no salió a ningún lado, ensayó por zoom. Ni bien me enteré del positivo de Cociuffo sentí todas las enfermedades en el cuerpo. No olía... Me puse a oler toda la casa", reveló, entre risas.

Sin embargo, enseguida confesó que quien más temor tiene a contraer la enfermedad es su marido. "Diego está indignado, atacado. Quería encerrar a Lola en un cuarto. Empezó a alejarse de la chica como la gente que discrimina. Yo le dije no, si nos contagiamos, nos contagiamos todos", indicó mientras advertía lo difícil que es convivir tomando todos los recaudos.

Mientras la rubia exponía públicamente al exfutbolista, Lola apareció en escena. Fiel a su estilo tranquilo, la participante del Cantando contó cómo está viviendo la espera. "Me asusté un poco porque tengo a mis papás que son grandes y me da cosa contagiarlos. Mi papá es muy miedoso, así que estamos acá, guardaditos en casa. Yo me siento bárbara igual", remató con ansias de poder hacer la gala homenaje a Lady Gaga.