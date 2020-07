Luego de las críticas, Ivana Nadal dice que hay una campaña de odio en su contra

La modelo no entiende el porqué de los comentarios que recibió por su video sobre la empatía. Crédito: Instagram

Modelo, conductora, instagramer, Ivana Nadal irrumpió fuerte en la televisión argentina con equilibradas dosis de belleza, talento y simpatía. La compañera del Chino Leunis en Escape perfecto , que luego pasara por otros programas de Telefe como La peña de Morfi o el efímero Juguemos en el bosque , encontró en las redes un espacio de trinchera para poder dar consejos de fitness, interactuar con sus seguidores y mostrar fotos de su trabajado cuerpo.

En las últimas semanas, la modelo ha potenciado los mensajes de autoayuda y superación personal, intentando que su voz llegue especialmente a sus fans más jóvenes. Pero luego de la controversia en redes sociales que generó su último video, donde no le aceptaron que dijera frases como: " Quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque tu papa murió. Quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque te separaste, porque falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande ".

Bendita hizo un informe que resumió el mal momento que vivió la modelo, en el que incluyó su dura respuesta ante la ola de críticas: "A quienes llegaron a mi último video cargados de negatividad y de odio, no sé bien qué está pasando, quién 'transgiversó' (sic) mi mensaje o cómo es que se construyó esta campaña de odio hacia mi video y hacia lo que quiero compartir y comunicar. Lo único que quiero es desearles mucho amor, mucha comprensión y compasión".

El video completo, que puede verse en sus historias de Instagram continúa con Ivana ofreciendo un nuevo mensaje motivador: "Todo lo hago desde el amor, la comprensión y la ayuda, de poder darte una palabra de aliento en el medio de tanto odio, tanta mierda y tanta negatividad. Las cosas horribles van a seguir pasando en tu vida. Aprendí a ver la vida desde un lugar amable y lindo y me ayuda un montón: Solamente quiero ayudar al otro, nada más. Quien no quiera, que no vea el video, que no lo comparta, que no me siga. Pero dejemos de dar odio, regalemos un poco más de amor. Ustedes pueden ".