Luis Bremer no sigue en Intratables: "Estoy bastante agotado"

Luis Bremer junto a Ernestina Pais Crédito: Instagram

Pablo Montagna 2 de octubre de 2019 • 15:48

De común acuerdo con el canal, Luis Bremer decidió no renovar el contrato que lo unía con el programa Intratablespara los 3 meses que restan de este 2019 y no seguirá más formando parte de este ciclo de América.

Cuando el 6 de mayo de este año tras algunas idas y vueltas, Intratables fue relanzado con Fabián Doman como conductor y se sumaron algunas caras nuevas a su panel, en donde se destacaban Débora Plager, Paulo Vilouta y Diego Brancatelli, Bremer empezó a formar parte de este particular programa político. No fue la única incorporación también le dieron voces nuevas a las habituales discusiones Ernestina Pais, Cecilia Zuberbühler y Mauricio D'Alessandro.

Hace unas semanas, Zuberbühler dejó de ir al ciclo y por los pasillos de América se dice que la periodista nunca se terminó de adaptar al formato, más allá de que no iba todos los días. Y en las últimas horas se supo que además Bremer no continuará más en el programa, ya que por diferentes actividades que tiene decidió no renovar su contrato para los últimos tres meses que quedan del año que comenzaron este martes 1 de octubre.

Consultado por LA NACION respecto de su salida , Bremer expresó: "Estoy bastante agotado, estoy a pleno, decidí terminar ahora, más allá que me ofrecieron renovar y continuar. Me fui en en excelentes condiciones tanto con Fabián [Doman] como con la producción y el canal, todo bien, cero problema". A su vez confió que fue una gran experiencia ser parte de este programa teniendo en cuenta que si bien es un periodista de interés general, la gente lo identifica más como periodista de espectáculo o, incluso, por su actividad como promotor de la industria vitivinícola.

Bremer y una agenda muy intensa

Cabe recordar que Bremer tienen varias actividades a diario como un ciclo de radio que realiza por ConexionAbierta.com los lunes; la conducción de Tarde o Temprano en Crónica TV, programa por el cual dejó La 990, donde trabajaba en Contacto Directo, el programa de Santo Biasatti; y además es columnista en el envío Últimas Noticias (AM 750) de Liliana Hendel y Darío Villarruel.

Con la partida de estos periodistas y algunos cambios en producción, en el último tiempo el equipo de Intratables se fue reduciendo. Por lo menos en pantalla, en lugar de 12 panelistas ahora serán 8 por programa. Con este panorama, habrá que ver cómo termina el ciclo esta temporada, en un año de debate político muy caliente.