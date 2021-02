Luis Majul habla de +Voces, el nuevo ciclo de análisis de LN+: “Buscamos que el televidente sepa lo que realmente pasa”

Hacerse escuchar. Levantar la voz multiplicada para informar, analizar, opinar y sacar conclusiones. El concepto detrás de +Voces, el nuevo programa de Luis Majul que a partir de mañana se emitirá de martes a viernes, a las 22, por LN+, como parte de la nueva programación de la señal informativa apunta a un trabajo de equipo y descansa en la presencia de un grupo de profesionales que se complementarán para ofrecer una propuesta, al decir del conductor: “con mucha información desde sus respectivos ámbitos, con capacidad de análisis y con la posibilidad de hablar de igual a igual. Estoy halagado de poder compartir esta mesa. En los ensayos que hicimos se notaba la fluidez de la conversación, y te diría que también el peso de la palabra, la atención que todo prestamos cuando habla el otro. Eso es algo que no se ve todo el tiempo, y es un momento y un contexto del país en el que esto es muy necesario”.

Eduardo Feinmann, Laura Di Marco, Pablo Rossi, José Del Rio, Willy Kohan, Fernando Carnota, Silvina Martínez, Martín Tetaz, Federico Andahazi y Paulino Rodrigues serán los encargados de diseccionar junto a Majul los temas y personajes más importantes de cada semana, en un estilo directo, sin eufemismos, medias vueltas o medias tintas: “No queremos hacer un programa complicado ni plantear jeroglíficos para desarmar. La tensión será desde el punto de vista del contenido informativo, de la opinión, pero con una manera de contar que no sea gritona, exagerada, que no ponga nervioso al espectador sino que genere empatía. Estamos en un momento en el que necesitamos que no nos maltraten, que no nos griten, que no estén todo el tiempo con el dedo levantado diciéndonos lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Al contrario, lo importante es tratar de vivir más o menos en paz. Por eso en +Voces vamos a explicar todo de manera sencilla, a partir de mucha investigación de cada uno de nosotros, acompañada con piezas fotográficas, de video o gráficas para darle más fuerza a lo que queremos decir. Buscamos que el televidente esté bien informado y sepa lo que realmente pasa. Este es un gobierno que te arma 35 operaciones por minuto, así que nuestra tarea también va a ser desarmar esas operaciones con información”.

Para Majul, la llegada de un ciclo como +Voces –sumado a un nuevo año de La cornisa, que a partir del 7 de marzo se verá los domingos, a las 22.30 por la señal– es importante para tomar distancia de un fenómeno negativo que impacta contra la credibilidad del periodismo, y que él denomina “sesgo confirmatorio”: “Creo que buena parte del periodismo gira en torno a ‘sesgos confirmatorios’. Pero para mí hay una diferencia fundamental entre el sesgo que pueda tener un grupo de periodistas como los que integramos +Voces, y el sesgo que puede haber en programas que hacen periodismo militante o en periodistas cercanos al poder. Sin ir más lejos, fijate lo que pasó con Horacio Verbitsky, que es cada vez menos un periodista y más un influyente, una especie de sombra negra del poder en general, y de Cristina Fernández de Kirchner en particular. Yo no quiero hablar mal de mis colegas y compañeros, especialmente de los laburantes que hacen las cosas porque necesitan llevar el mango a la casa, pero para mí muchos conductores y muchos programas están incluso más allá del sesgo confirmatorio, directamente están fuera de eje. Porque necesitan mentir, manipular e intervenir sobre los datos para construir una opinión que no se ciñe a los hechos. Nosotros no adulteramos ni manipulamos los hechos, los hechos son los que son. El vacunatorio VIP existió, no lo inventamos. Las tres mil vacunas que se guardó, que reservó, que secuestró el exministro Ginés González García son un hecho, no un invento nuestro o algo que queremos imponer. Para mí esa es la diferencia entre el periodismo militante y nosotros”.

Un momento risueño durante los ensayos de los nuevos ciclos de LN+, con Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Alfredo Leuco y Luis Majul Ignacio Sánchez

Al mismo tiempo que el conductor reconoce que el nuevo formato lo obliga a “una deconstrucción en relación al rol que tengo que tener. Ser paciente, esperar los silencios, darle a cada uno el lugar que corresponde, escuchar a los otros, sin interrumpir como hice durante mucho tiempo”, Majul se entusiasma y sueña con marcar un antes y un después en cuanto a programas de análisis periodístico: “Es difícil encontrar una mesa parecida a la de +Voces, donde haya tantos profesionales tan relevantes y tan importantes todos juntos. Espero que sea un ciclo sorprendente, que genere empatía con el televidente, que dure mucho y que con el tiempo termine siendo inolvidable”.