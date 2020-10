Luisa Albinoni justificó su floja performance en el Cantando 2020: "Tengo compañero nuevo"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 16:49

Luego de haber reemplazado a Carmen Barbieri, Luisa Albinoni volvió al escenario del Cantando 2020 pero esta vez en como titular. Con su nuevo partenaire, Lautaro Rodríguez, la actriz le rindió tributo a Soledad Pastorutti en la ronda homenaje; sin embargo, y a diferencia de las galas anteriores, su performance no logró convencer al jurado, obteniendo un puntaje inesperado.

"Ayer no estuvo tan bueno, me puntuaron bajo. La verdad que le pusimos todo, la Sole es una gran artista. El folclore es algo que canto desde muy chica, toco el bombo, la guitarra y la verdad que es algo que me gusta. Es algo que si no lo sentís desde adentro, no sale", comentó Albinoni esta tarde en Mujeres de eltrece.

Lejos de enojarse por la devolución del jurado, la artista aseguró que hubo algunos problemas de sonido y que aún tiene que adaptarse a su nuevo partenaire. "Tengo un nuevo compañero, tenemos que ensamblarnos un poco más. Y tuvimos algunos problemitas de sonido. Cuando uno recibe la puntuación, uno tiene que asumir que no gustó y que no sonó como debería haber sonado".

Acompañada por su hija Verónica, Luisa advirtió lo importante que fue para ella que su hija esté presente en este ritmo. "Soy la madre y se me cae la baba. Es lo más lindo que tengo. Ayer vino para darme fuerza, yo la necesitaba y ella es un gran apoyo para mí", señaló emocionada.

Por último, la actriz expresó sus ganas de volver a hacer teatro y confesó que está pendiente de los protocolos que anunciarán en los próximos días. "En principio existía la posibilidad de volver para la temporada pero me parece que está difícil la cosa. Me encantaría que vuelva pero lo veo complicado; aunque si vuelve el fútbol, ¿por qué no el teatro?", lanzó esperanzada.