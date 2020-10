Maju Lozano volvió a la televisión después de tener coronavirus Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 20:16

Tras casi un mes de estar aislada en su casa con coronavirus, Maju Lozano finalmente pudo volver a la televisión. La conductora de Todas las tardes se mostró feliz de estar nuevamente en el piso con sus compañeros y habló de las secuelas que aún tiene debido al Covid.

"¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas tardes! Hola, hola, hola", repetía sin poder contener la emoción por el regreso. "Bienvenidos", saludó a todos sus compañeros mientras la música sonaba fuerte en el estudio. "Los recibo bailando despacito como vieja en casamiento, es todo lo que puedo darles", bromeó luego.

"¿Cómo les va?", le preguntó la conductora a sus panelistas, que enseguida quisieron saber cómo estaba ella. "Yo bien, pero la calle muy rara... Hacía un mes que no salía, solo iba a ver al médico como una señora mayor, de mi edad, y como corresponde ¡Solo salgo para ir al médico", respondió entre risas.

Poniéndose seria por unos segundos, Lozano contó como transita estos días. "Obviamente estoy bien, y me siento bien, pero me agito un poco. Todavía me falta el último tramo, no es que tengo el alta como para ir a chupar barandas", agregó con un tinte de humor. "Todavía hay un tema de coagulación, que es una de las secuelas más comunes o típicas de quienes tuvimos un covid más complicado. Andaremos con anticoagulantes un tiempo, y con algunas inyecciones, así que es un alta, pero con mucho cuidado".

"Quiero darles las gracias al canal, es lindo ver a todos los compañeros", dijo sin poder borrar la sonrisa de su rostro. "Hay que ir sacando lo que el covid dejo, que son algunos kilos arriba, pero lo importante es la salud. Estamos acá de nuevo, gracias por el aguante".

Para que sus compañeros sepan lo que podía ocurrir durante la tarde, Maju advirtió: "Si cada tanto ven que medio me ahogo, no se preocupen y no llamen al 911, es porque hace mucho que no hablo un rato largo de corrido". Además se encargó de recalcar que ya superó lo peor. "Estoy acá porque el médico me dejo, sino no estaría", aclaró desde su programa en Elnueve.

Lozano comunicó el 3 de septiembre que era positiva de coronavirus. Previamente, Santiago Del Moro, conductor de El club del Moro -ciclo radial del que forma parte Maju-, también había dado positivo, junto a otros compañeros de La 100, por lo cual Lozano se había aislado preventivamente para luego efectuarse el hisopado.

"Son días difíciles y siento mucho dolor corporal. Yo ya venía 'medio medio', pero no sabía si eran cuestiones de la cabeza, que te sentís mal pero por ahí es una gripe. En otro momento me hubiese quedado en la cama, pero ahora te tenés que hisopar, por uno y por todos los que trabajan conmigo tanto en el canal como en la radio, que es mucha gente, más todas las familias de esas personas. Es una cadena infame la que se arma por culpa de este virus de miércoles", relató sobre el momento previo al hisopado.

"Solo paso por acá para contarles que la recuperación me está llevando un poco más de lo esperado", escribió en su cuenta de Instagram días atrás. "Estoy en reposo, ¡esperando que mis pulmones se recuperen! Agradecida por tanto cariño y muy acompañada. Falta poco ¡Cuídense! No es tan sencillo el temita del Covid-19", añadió.

Conforme a los criterios de Más información