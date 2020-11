La actriz reveló cómo hizo para descubrir una infidelidad en una relación anterior

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2020 • 13:18

Marcela Kloosterboer estuvo invitada en Podemos hablar, programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, y ante la pregunta de si alguna vez había revisado un celular ajeno, admitió que sí y que incluso confirmó que su expareja la engañaba.

"Cuando vi algo medio extraño me pasó de ir, revisar y confirmarlo. Y bueno, quilombo a las dos de la mañana. Me pasó de revisar y encontrar", recordó la actriz. Además admitió que solía ser "muy celosa" en aquellas épocas, antes de casarse con su marido, Fernando Sieling.

"Lo confirmé. Tenía una charla con una chica, había llamados. Llamé para confirmar quién era, me atendió y encima era una que yo conocía. Llamé por privado para ver si era su voz, y sí, era ella", reveló.

"Así que agarré mis cosas y me fui", continuó con la anécdota. "¿Él trató de explicar o se entregó?", indagó el conductor del ciclo, y ella fue terminante: "Sí, pero era inexplicable". Kusnetzoff redobló la apuesta y le consultó si la infidelidad había sido durante una de sus parejas "famosas".

"No, no era conocido. Todo eso ya pasó, hoy no soy para nada celosa porque estoy hace muchos años, con dos hijos, y feliz con mi matrimonio", cerró risueña. "No hay caso, ustedes las mujeres tienen un radar y detectan todo", concluyó entre risas el conductor.