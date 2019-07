Marcelo Iripino dijo haberse sentido destratado durante una entrevista que le hizo Flor de la V en su programa de Magazine, Flor de Tarde Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 12:57

Los rumores del entredicho habían comenzado la semana pasada. Invitado a Flor de tarde, Marcelo Iripino se había sentido destratado por la conductora del magazine, Florencia de la V, y había dejado llorando el estudio. ¿Lo concreto? Al aire se veía claramente como la anfitriona dejaba de escucharlo y cambiaba de tema cuando el coreógrafo hablaba de la muerte de su padre.

"Estoy hinchado de que la gente no se haga cargo. No tuiteé porque pensé que ella iba a hablar, pero voy a contar todo", aseguró el coreógrafo después de ir a su programa. "Me dijo en el corte: 'A mi no me vengas a dramatizar, por favor te lo digo'. Y la gente del canal no entendía nada. Yo tampoco. Me quebré. Me agarró de sopetón", señaló Iripino en dialogo con Los ángeles de la mañana.

Y después relató lo que le dijo a los productores del ciclo, al dejar el programa. "Me vine hasta acá, me maquillé y me tratan así. No me esperaba ese trato. Me angustió muchísimo. No entendí el motivo", apuntó desde un móvil en la puerta del Hospital Británico, donde está internado su marido. Además detalló: "Yo puedo jugar mediáticamente, pero jamás me voy a ir de tema. Ella me cortó el rostro. Y uno como invitado se da cuenta".

En tanto, después de la gala de ShowMatch, y consultada por la panelista Maite Peñoñori, Florencia se defendió y negó el conflicto: "No pasó nada. Pero me quedaban cinco minutos de programa y lo noté desconcentrado. Fue difícil. Simplemente lo noté distraído, pero nada más. Era el día del amigo, y tenía a un montón de gente esperándome, que había venido especialmente de Chaco, y decidí dar por terminada la nota. Pero no discutimos fuera del aire".