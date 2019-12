Marcelo Polino defendió a Antonio Gasalla y arremetió contra Fátima Florez Fuente: LA NACION

Fátima Florez fue protagonista, la semana pasada, de la foto con la que se lanzó oficialmente la temporada teatral de verano en Mar del Plata. En realidad, la actriz no llegó a tiempo para posar junto al resto de los elencos, el pasado viernes al mediodía, y por eso se dedicó durante el resto de la jornada a lamentarse porque no la habían esperado durante los " cinco minutos" que dijo haberse demorado en llegar al Torreón del Monje.

"Nadie me esperó para la foto. Avisé que estaba llegando y me dijeron que no se me podía esperar. Pensé que al menos me podían sumar con un montaje como tantas veces se hace, aunque sea para estar presente pero bueno para eso tendrían que sacarme una foto y nadie quiso", explicó Florez, además de hacerse eco de las versiones que aseguraban que Antonio Gasalla -actor con el que mantiene un enfrentamiento desde hace un tiempo- no había querido esperarla.

Este mediodía, Marcelo Polino dialogó con Intrusos, desde un móvil en vivo desde Mar del Plata. Y, al ser consultado sobre la polémica, tomó partido por su amigo y compañero de elenco en el espectáculo Gasalla y se refirió al episodio protagonizado por Florez. "Ella llegó una hora y media tarde", contó el jurado del "Súper Bailando", además de desestimar de lleno que el capocómico hubiese pedido que Florez no se sentara a su lado.

Marcelo Polino hace una participación especial en la nueva obra de Antonio Gasalla, en Mar del Plata Crédito: Instagram

El periodista, que esta noche debuta en el Radio City de Mar del Plata con Gasalla, detalló: "La citación era a las 12 y Antonio y yo, que somos enfermos de la puntualidad, llegamos a esa hora. Como estaban atrasados, nos dijeron que volviéramos en una hora, entonces nos cruzamos al café de enfrente. Nos encontramos con Carmen Barbieri, charlamos un rato y a las 13.30 nos vinieron a avisar que ya se hacía la foto. Carmen se fue porque no le había llegado la ropa y decidió no asistir, y Antonio y yo fuimos".

"Hicimos la foto en dos minutos, porque había un viento terrible y se largó a llover. Fátima llego 13.40, más de una hora y media tarde después de la citación. Ya nos habíamos ido así que no nos enteramos de nada. Enseguida nos dispersamos, después de la foto y ni vimos quién estaba y quién no", aclaró Polino. "Yo me enteré de todo cuando volví a casa y encendí la tele. Y Antonio está muy metido en el show, no le da importancia a otra cosa. Hace los personajes con ropa, se cambia, mide los tiempos. Fuimos a la foto porque era una cortesía. Nunca existió eso que se dijo que Antonio pidió que Fátima no estuviera sentada a su lado; a Gasalla no me importa la pelea por su foto", finalizó.