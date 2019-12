Fátima Flórez protagonizó el primer escándalo de la temporada en Mar del Plata Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 15:06

El primer escándalo del verano estalló en Mar del Plata. En el día de hoy, todos los elencos que harán teatro en la "Ciudad Feliz" se reunieron en el Torreón del Monje para hacer la tradicional foto de apertura de la temporada, pero una gran ausencia llamó mucho la atención. ¿Qué pasó? Fátima Florez, que se presenta con su espectáculo Fátima es mágica, llegó tarde a la foto grupal y, aunque avisó que estaba unos minutos demorada, al parecer ningún elenco quiso esperarla. Muy angustiada, y tras intentar resolver la situación a través de un fotomontaje, la humorista expresó toda su bronca en vivo en Intrusos.

"Acá estoy, poniéndole toda la onda pero con esa bronquita que me quedó", lanzó con lágrimas en los ojos mientras se retiraba del lugar. Al detenerse para hablar con Jorge Rial, la humorista explicó los motivos por los cuales llegó tarde a la foto: "Ayer salió todo bien el debut, el teatro explotó y hoy se hace la foto del lanzamiento de todos los elencos y te juro que me da en el alma no haber llegado".

"Uno quiere cumplir con todo y bueno, no pude. No llegué por cinco minutos, por dos minutos. Me da bronca porque yo soy muy profesional y exigente conmigo. Es el lanzamiento de la temporada y desgraciadamente no pude estar", contó tras romper en llanto en el móvil. Muy movilizada y molesta consigo misma, Florez agregó: "Pedí de alguna manera si se podía hacer un montaje, jamás lo pediría porque no soy nadie para hacerlo y siempre me gusta estar, pero bueno... Hoy tuve un pequeño accidente, hubo un mal entendido y llegue cinco minutos más tarde".

Enseguida, su relato fue interrumpido por uno de los panelistas del ciclo, quien le contó a la actriz que fue Antonio Gasalla quien le pidió a la organización que no haya excepciones. "Dijo que él no espera a nadie que se retrase por motivos personales", reveló Gonzalo, el cronista que se encontraba en el móvil junto a la actriz. Y enseguida dio una información más al respecto: "Las sillas que todo el mundo quería, en el centro de la foto y al lado del intendente, eran para Fátima y Gasalla", confirmó.

La respuesta de la imitadora no tardó en llegar, aunque prefirió mantenerse al margen de la polémica. "Bueno, está todo bien, me tocó así hoy. Hay que aceptarlo. Estoy acá haciendo presencia. Me quedo con lo hermoso de ayer, que la rompimos", lanzó con cierta ironía. Y una vez más se justificó: "Yo avisé por teléfono que estaba retrasada tres minutos. Da bronca porque no es que llegué tres horas tarde, por tres minutos no estar en una foto te da rabia, conmigo misma, eh. Pero bueno, es el destino".

En cuanto al resto de los elencos, opinó: "Nadie me esperó para la foto. Avisé que estaba llegando y me dijeron que no se me podía esperar. Pensé que al menos me podían sumar con un montaje como tantas veces se hace, aunque sea para estar presente pero bueno para eso tendrían que sacarme una foto y nadie quiso", señaló.

Y enseguida, contó la sensación que sintió cuando llegó al lugar y vio que todos sus compañeros ya se habían retirado. "Me sentí en bolas. Por un lado uno está poniendo tanto y no poder estar por dos minutos, me da bronca conmigo misma. No es con nadie. Yo sé que a veces en las tapas de revistas hay que esperar a gente que no son ni Susana Giménez ni Mirtha Legrand. Está bien, yo jamás lo pediría para mí", reflexionó tras asegurar que se sacó una foto en su silla aunque sea para que le quede de recuerdo.

"Hay que ser fuerte y a veces uno lagrimea, pero porque soy sensible y no la puedo caretear. Esto me motiva a subirme al escenario del teatro Roxy y romperla igual que ayer. Creo que me merezco estar en la foto de apertura de todos los elencos por todo lo que hago por Mar del Plata. Siempre doy notas, la remo, doy todo arriba del escenario. Pido perdón por esos tres minutos que llegue tarde, a las figuras, a los organizadores pero me gustaría que me den la oportunidad de hacer un montaje al menos", concluyó casi rogándole a los encargados del evento su incorporación.