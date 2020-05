Crédito: Instagram

La investigación en torno a la figura de Rubén Mühlberger y a las presuntas irregularidades que ocurrían en su clínica generó una nueva grieta en los medios. El llamado "médico de los famosos" -por la cantidad de figuras de la cultura, el deporte, la política y el espectáculo que se atendían con él- fue arrestado el jueves por la tarde. Y desde ese momento la televisión se llenó de testimonios de pacientes; muchos en contra, pero también algunos a favor.

Marcelo Polino fue una de las figuras que nunca negó atenderse con Mühlberger, y más de una vez lo mencionó en diferentes programas. Consultado por Telenoche , el periodista explicó: " Mi experiencia ha sido buena, voy desde hace muchos años . Hago tratamientos estéticos y también la terapia orthomolecular, de los sueros, cada veinte días o un mes".

Sin embargo todo cambió en los últimos días, cuando Mühlberger pasó de ser el poseedor de los más novedosos y efectivos tratamientos a un hombre marcado por la justicia. Polino aseguró no tener "miedo" por seguir los consejos del especialista, al contrario: "Nunca me resfrié ni tuve una gripe, siempre me sentí bien, fuerte para afrontar cuatro o cinco trabajos diarios. Tuve un trato muy bueno. El doctor siempre amoroso, la gente que nos atendía muy buena onda. Escuché que contaban de médicos venezolanos, yo nunca los ví ".

Mediáticamente, el elemento más polémico fue el cartel que circuló, que prometía un antiviral para el coronavirus. Consultado al respecto, el periodista confesó que en su momento la información lo había sorprendido pero que optó por la credulidad: "Fue en marzo cuando apareció como un flyer. Yo lo llamé para preguntarle, y él me contestó: 'Yo no lo hice' , me dijo que había sido una empleada con la que él se había peleado, que eso nunca había estado en la clínica. Y me quedé con eso". En referencia al medicamento para el COVID-19, y la promoción hecha en el programa de Moria Casán, Marcelo reconoció: "Sabía que no era real". A pesar de la nueva información casi diaria, sobre las diferentes contravenciones en las que el profesional habría incurrido, Marcelo Polino decide confiar: " Si vuelve a abrir la clínica volvería, porque el resultado en mí es bueno ".