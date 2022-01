Marcelo Polino se despidió de Flor de equipo entre risas, reclamos y una perlita inesperada

“Hoy es el último día de nuestro compañero, Marcelo Polino. No voy a llorar, eh...”, anticipó Florencia Peña, minutos antes de terminar el programa de este lunes y mientras presentaba un video con los mejores momentos del periodista en el ciclo Flor de equipo. Si bien hace unos días la conductora anunció el final de su programa, Polino ya había adelantado su decisión de renunciar al mismo debido a un compromiso laboral que tiene en Chile y hoy fue su despedida.

“El otro día vos me dijiste unas cosas hermosas que ahora yo te voy a devolver”, le dijo Peña luego de ver el emotivo homenaje en imágenes. “Algo que me pasa con vos, Poli, es que además de que sos un gran compañero y un buen amigo, sos muy divertido. Fue muy lindo compartir todas las mañanas con vos, nos hemos reído mucho de cosas que podemos contar y otras que no lo haremos jamás porque tienen que ver con nuestra intimidad. Para mí fue hermoso compartir con vos. Te lo dije por teléfono aquel día que me enteré que ibas a estar y te lo digo ahora. Ojalá que tengamos por delante muchos más trabajos juntos porque sos una hermosa persona, un gran compañero y un gran profesional”, expresó la actriz muy emocionada.

Tras escucharla atentamente, Polino tomó la palabra: “Yo me voy contento, tengo un compromiso en otro país (en Chile) por eso dejo el programa y me voy. Pero tuve un año y pico re lindo, hemos compartido cosas buenas y también complicadas por la pandemia o cosas familiares y siempre estuvimos para bancarnos. No tengo más que palabras de agradecimiento para todo el grupo y todo el canal. Los últimos días que pasé Covid estuvieron todos presentes, me sentí muy acompañado, así que feliz de este flor de equipo. Además como yo soy exitista haber estado en el programa más visto durante todo este tiempo... Me voy allá arriba, mi amor”, señaló tirándole un palito a su excompetidor Ángel De Brito.

Flor de equipo, meses atrás cuando festejaban su primer año en pantalla Telefé

Sus compañeros también se quisieron sumar a la despedida y compartieron lo que fue trabajar todo este tiempo con el embajador de MasterChef Celebrity. “Lo primero que voy a hacer es una denuncia. Usted señor televidente no se da cuenta, pero cada vez que este cronista habla de policiales, Polino raja”, dijo Paulo Kablan, entre risas. Ya con tono serio, el periodista de policiales confesó: “La verdad es muy lindo trabajar con vos, Polino, es muy lindo tenerte cerca. Sos un gran amigo y somos casi vecinos, así que te voy a tocar timbre en tu casa”, advirtió dando cuenta de que no iban a dejar de verse.

Noe Antonelli también le dedicó unas palabras y destacó lo mucho que lo va a extrañar. “La verdad que no habíamos trabajado nunca juntos, pero siempre tuve una admiración profesional por vos. La gente tiene que entender que este es un programa en el que nos divertimos y que por eso tal vez nos angustien un poco estas despedidas porque es un programa en el que realmente la pasamos bien y es genuino lo que ven, generamos vínculos y nos queremos”, aclaró.

“Polino siempre trabajó de malo en la tele, pero se notaba que ese personaje era más divertido de lo que verdaderamente es. Trabajando en Flor de equipo no solamente conocí al Polino más bueno de la tierra sino a una persona híper generosa. Sos buena gente así que te merecés todo el éxito del mundo en lo que hagas. Me da mucha bronca no poder trabajar más con vos, voy a insistirte mucho para seguir trabajando juntos. Te quiero y gracias por alegrarnos las mañanas”, compartió la panelista.

“Muchas gracias. Guárdenme este tape que me lo quiero llevar. Es un homenaje en vida”, lanzó Polino que hasta tiene su propia canción escrita por Panam. Mientras recordaban anécdotas, la invitada del día, Julieta Ortega, también reveló cuánto quieren en su familia al periodista. “Mi mamá ama a Polino porque él es el padrino de Matilda y mi mamá la madrina”, contó la hija de Palito. “O sea que somos casi familia”, bromeó él. Sin embargo, una pregunta inesperada rompió el emotivo clima de despedida, que terminó así en un mar de risas.

“¿Le tiñe el pelo o no Luciana [por Salazar] a Matilda?”, le preguntó Antonelli a la actriz sobre el tema que fue furor en redes sociales los últimos días. Tras un “no” rotundo, el panel comenzó a debatir en vivo y Polino se quejó al aire: “Chicos, era mi homenaje en vida porque me estaba yendo y se están peleando por mi ahijada. Juli, no me dejan en paz ni el último día. Yo pensé que iban a llorar, que iban a entrar parientes y nada. Lo más cercano a mi familia que encontraron fuiste vos Julieta; la tía de Matilda”, bromeó el íntimo amigo de Salazar.

Mientras la conductora hacía un mea culpa y reconocía que tendrían que haber traído a la pequeña a modo de sorpresa, Tomas Dente interrumpió para decir que tenía la palabra de Salazar. Sin embargo, el audio de la modelo no era el esperado. “La verdad es que ya estoy acostumbrada al odio, al resentimiento, a todas las barbaridades que dicen de mí desde hace mucho tiempo. Me da mucha lástima la gente que no tiene nada que hacer más que agredir a otras personas, pero sí me sorprende que lo hagan con una menor”, explicaba Salazar mientras el resto del equipo explotaba de risa.

“Yo pensé que me mandaba un saludo a mí, estás en otro programa, nene”, lo increpó, entre risas, Polino a su colega. “Le cagaste la despedida”, agregó Peña tentadísima y casi sin poder hablar.