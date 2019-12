Marcelo Tinelli y sus deseos para el próximo año Crédito: LAFIA - JORGE LUENGO

En la noche final del "Súper Bailando 2019", Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para dar un discurso de cierre, en el que destacó la importancia que tiene el programa que conduce desde hace treinta años, la buena relación con su público, y las expectativas que tiene para Argentina a nivel político.

Luego de un emotivo clip en el que se repasó lo mejor del año, el conductor expresó: "Este último ShowMatch de 2019 se da en un momento muy particular de la Argentina, en un gran cambio que siento que genera mucha esperanza, y estamos empezando una nueva etapa y ojalá que esta energía renovada que se siente, nos permita construir un país con más bienestar, con más igualdad. El otro día lo escuchaba al flamante presidente Alberto Fernández, diciendo que tenemos que dejar la grieta atrás y volver a encontrarnos alrededor de una mesa todos. Tenemos que estar unidos, y eso es lo que nos pasa acá. Siento que este país necesita de todos nosotros, y te puedo asegurar que nadie sobra cuando se trata de mejorar el país donde uno vive".

Más adelante, y citando una vez más al presidente, Tinelli continuó: "El otro día lo escuchaba hablar de la ética y las prioridades, empezar por los que no pueden esperar más, tenemos que demostrar que somos un pueblo solidario. Todos tenemos que colaborar, en mayor o menor medida. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo sin dudas. Este es el programa de la familia, de todos. En este último programa quiero agradecer mucho a ustedes, que nos dejan ser parte de sus vidas todos los años. Gracias por dejarnos cumplir este sueño que es hacer ShowMatch. Y de esta manera, haciendo nuestro sueño cumplimos un montón de sueños".

A lo largo de su discurso, Tinelli se mostró muy conmovido y en el tramo final quiso destacar el rol de su familia, y recordó a su padre: Quiero agradecerle mucho a mi familia, especialmente a mi mujer, y a todos mis hijos, que son parte esencial de mi vida. Tenemos ocho hijos maravillosos, y somos muy felices, los amo con todo mi corazón. También le quiero agradecer a toda la familia de San Lorenzo, y hoy fue la primera reunión de la comisión interna a la que fui como presidente, y que se me quebraba la voz pensando en mi papá. ¿Mi viejo estará mirando esto? Yo, presidente de San Lorenzo. Estoy honrado de que me pusieran al frente del club, voy a honrar ese voto. Quiero terminar deseándoles todo el amor y afecto del mundo, ojalá sea el 2020 muchísimo mejor que esto".

Finalmente, Tinelli cerró su momento dedicándoles un mensaje muy especial a los cuatro finalistas, Flor Vigna y Facu Mazzei, y Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: "Han dejado un mensaje muy positivo. Son las dos parejas más queridas del 'Bailando', sin lugar a dudas. Hoy han llegado a este lugar porque se lo merecen, y quiero que lo disfruten mucho. Esta es una frase hecha, pero acá no hay ganadores ni perdedores, porque los dos ya han ganado. Nos gustaría que estuvieran el año que viene, que no se fueran nunca, porque le ponen unas ganas... A mí me emocionan las ganas y el amor que le ponen, lo profesionales que son en la pista. La verdad es que hacía tiempo que no teníamos una final de estas características".