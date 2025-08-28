Quién es Ayelén Paleo, la bailarina e hija de la mujer acusada de trata de personas

Este miércoles, la madre de la bailarina Ayelén Paleo fue detenida y acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. La sospechosa fue arrestada en una serie de allanamientos simultáneos en los que se rescató a 12 víctimas. Su hija, en tanto, se hizo conocida por haber sido protagonista de escándalos mediáticos, sobre todo en 2011, cuando se la vinculó con el humorista Santiago Bal, entonces casado con Carmen Barbieri.

La vedette de 34 años se hizo conocida hace más de una década al formar parte de la obra Bravísima, que la conductora de televisión Carmen Barbieri había estrenado durante la temporada de verano en Mar del Plata. Allí comenzaron los rumores de un romance entre la bailarina y Bal, con quien Barbieri llevaba más de 25 años de matrimonio. En marzo de ese mismo año se separaron en medio de un escándalo que atrajo a todos los medios por varias semanas.

El supuesto affaire siguió con cruces y acusaciones entre Paleo y Barbieri durante meses. La joven siempre desmintió que Bal le hubiese sido infiel a Barbieri con ella, pese a múltiples versiones del hecho.

Ayelén Paleo se alejó de los medios hace años.

En esos años, Paleo protagonizó un momento que se volvió viral y aún ahora se recuerda, sobre todo en las redes sociales. Se trata de la frase “traélo a Bal” que dijo en medio de una discusión en vivo con Stefy Xipolitakis y que, en realidad, surgió por una confusión con la palabra “aval”.

El hecho ocurrió en el programa matutino que conducían Carlos Monti y Verónica Varano por la pantalla del canal Magazine. “El señor Santiago Bal confirma la relación que tuvo con ella. Voy a defender porque tengo material, tengo aval“, dijo Xipolitakis e hizo alusión a que tenía pruebas de lo que decía. Ante esto, Paleo respondió con su icónica frase: “¡Y traélo a Bal. ¿Tanto lo querés a Bal? Traélo a Bal”.

Tras años en el foco mediático y participaciones en realities como Bailando por un Sueño, Paleo decidió alejarse de la televisión y se dedicó a una de sus mayores vocaciones: el fitness. “Dejé de tomar alcohol. Tampoco es que tomaba tanto. Por ahí, nos juntábamos una vez a la semana con mi familia, abríamos una botella de vino y tomaba una o dos copas. El fin de semana, salía a bailar y nos íbamos a comer cualquier cosa”, expresó Ayelén Paleo, en una entrevista con LA NACION que tuvo lugar dos años atrás. Y mencionó el cambio que dio a sus hábitos: “Ahora dije: ‘Hago esto bien, a rajatabla’. En tres meses, me puse más fitness de lo que estaba”.

A su vez, la influencer, que acumula casi 500 mil seguidores en la red social Instagram, utiliza su perfil para compartir sus rutinas de ejercicio y sus trucos para llevar una vida saludable también con la alimentación.

La denuncia contra su madre

Elizabeth Rodrigo y su hija, Ayelén Paleo

La madre de Paleo fue detenida y acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. La sospechosa fue arrestada en una serie de allanamientos simultáneos en los que también se rescató a 12 mujeres.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la denuncia se radicó en noviembre de 2024 cuando una mujer señaló que fue captada mediante el ofrecimiento de un empleo como personal de limpieza. Los miembros de la banda delictiva les entregaban a las “trabajadoras” un celular cuyo abonado telefónico se modificaba cada diez días con el objetivo de evitar que sean localizadas por las autoridades.

A su vez, las damnificadas eran forzadas a comprar un book de fotos que percibía un valor de 90 mil pesos y el material era difundido en páginas web de ofrecimiento sexual, publicaciones controladas por los delincuentes, quienes receptaban mensajes para pactar citas con las “empleadas”. Las víctimas rescatadas durante el operativo tienen entre 22 y 45 años.