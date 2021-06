Mariana Genesio, sobre el momento en que Pampita reveló su deseo de tener un hijo: “Casi me muero”

Días atrás, Pampita Ardohain sorprendió a los televidentes y a sus compañeros de ShowMatch con una revelación: Mariana Genesio le propuso ser la madrina de su futuro hijo. Entonces, la actriz se vio obligada a hablar en uno de los programas más vistos de la tele sobre una decisión que no había comunicado, todavía, a ninguno de sus seres más cercanos.

Así, explicó que está pensando en la posibilidad de ser madre junto a su amiga, la escritora Erika Halvorsen, autora de la ficción de Telefe que la tuvo como una de sus protagonistas, Pequeña Victoria y que, justamente, tuvo como eje central el tema de la maternidad compartida.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, la actriz aclaró: “Yo nunca tuve el deseo de ser madre como prioridad. En algún momento lo pensé y barajé la opción de adoptar más adelante, cuando esté profesionalmente realizada, y cuando tenga el tiempo necesario para enfocar el deseo de mejorar la vida de otra persona”.

“En este último tiempo, me empezó a aparecer ese deseo. No sé si la palabra es necesidad, pero sí el deseo de estar con alguien a quien impartir, no sé si conocimiento, pero sí una manera de ver la vida, que es la mirada con la que me siento cómoda y la que comparto con algunos amigos”, agregó luego.

“Y empecé a fantasear qué tal sería la maternidad compartida, corrida de esta estructura familiar que funcionó durante siglos y siglos, y que ya quedó demostrado que no es garantía ni de felicidad ni de una buena crianza”, continuó. Y reveló cuándo y cómo comenzó a barajar la posibilidad de concretar ese deseo junto a su amiga: “La idea surgió más o menos en la época en la que hicimos la novela. Yo siempre le digo a Érika que ella se la pasó guionando la vida, tanto de ella como de los que tiene a su alrededor, porque todos sus libros y sus películas terminan concretándose a futuro”, explicó.

“Ella tiene una casa en Pilar y siempre que voy a pasar el fin de semana, nos tiramos al lado de la pileta a mirar las estrellas y a divagar. Y ahí surgió la conversación, mientras hablábamos de Pequeña Victoria, de las distintas maneras de maternar, de nuestro enfoque tan similar con respecto a la vida”, reveló.

Luego de aquella primera charla, la idea fue tomando forma. “Cada vez que sacamos el tema, nos entusiasmamos más. Hasta elegimos lugares y nombres. Pero todavía es un sueño, no es algo que estamos planificando a corto plazo”, aclaró.

“Esto no tendría que haber salido a la luz porque yo todavía no lo había hablado con nadie. ¡Me mató Pampita! Casi me muero en ese momento. Y creo que una de las primeras personas con las que tenía que haberlo hablado es con Nicolas [Giacobone, su expareja] y con mi familia. En el momento quedó como si se tratara de una broma o de algo mediático, pero después tuve que aclarar que no. Tengo tres hermanas y una tonelada de amigas que pegaron el grito en el cielo cuando se enteraron de que Pampita sería una posible madrina. Celos totales”.

