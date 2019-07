El hijo del capocómico dio detalles de cómo evoluciona su salud Fuente: Archivo

Con Carmen Barbieri y Federico Bal de gira, Mariano Bal fue el encargado de compartir las novedades sobre la salud de su padre, Santiago Bal , que permanece internado en el IMAC desde el viernes por la tarde, cuando sufrió un cuadro de deshidratación.

Después de aclarar que el director de teatro estaba mirando la televisión en ese momento, contó que lo veía cansado y con mucho miedo. "Lo noto asustado. Estamos esperando para hoy a la tarde o mañana el resultado de un cultivo, que dará idea de que es lo que tiene en los pulmones. Pero está respondiendo bien al tratamiento que le están haciendo. Está débil, con poca voz. Y además está grande", contó en Intrusos sobre el capocómico, de 83 años.

" Siente que sale de alta dos días y vuelve a internarse cuatro. No es tonto. Está bien de la cabeza. Se da cuenta y me pregunta: '¿Estoy bien? ¿O me están haciendo el verso? ¿Este es el fin?'. Le contesté que ni en pedo", contó el hijo mayor de Bal, quien agregó que es la primera vez que su padre le hace esa pregunta.

Bal también aseguró que su padre tiene que comer y cuidarse, que se comunica con señas porque le cuesta mucho hablar y que tiene colocada una bigotera para recibir oxígeno.

"El viejo no baja los brazos. No quiero contradecir a Carmen, porque lo puede haber visto así, pero está con ganas de seguir con el próximo libro para una obra", aseguró. Además, apuntó que se desmayó por estar bajo de oxígeno y que llegó deshidratado al IMAC, el centro médico de alta complejidad del barrio de Once dónde quedó internado.

"Estoy más acostumbrado a verlo en la clínica que en casa. Pero no es momento de mostrar debilidad, porque va a salir adelante. Quiere estar bien. Su cabeza va para adelante", contó Bal sobre la salud de su padre. "La salida no es pasado ni mañana, pero va a salir", finalizó, antes de perdir que Jorge Rial y los panelistas le mandaran saludos.