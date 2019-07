Santiago Bal, nuevamente internado

El actor había sido dado de alta ayer tras registrar una mejora en su salud Fuente: Archivo

Tras haber sido dado de alta ayer, Santiago Bal volvió anoche a la clínica en la que estuvo internado las últimas dos semanas, el IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad), y en dónde fue tratado por una infección pulmonar que lo mantuvo en terapia intensiva. La recaída se dio durante la tarde de ayer en la casa de su exmujer, Carmen Barbieri, en donde vive y recibe cuidados hace unos meses.

"Debilidad, eso pasó. El médico dice que los cambios de posición, sentarse y pararse, le originaron un bajón de presión", explicó hoy a LA NACION el hijo mayor del actor, Mariano Bal y agregó: "Se desmayó un par de veces y lo llevaron al Imac ayer a la noche. A las nueve de la noche me llama Fede y me cuenta esto. En la clínica le hicieron muchos estudios, y no hay nada raro. Faltan algunos resultados. Hay una debilidad muy grande y habrá que buscar la vuelta para que salga y tenga algún tipo de ayuda para recuperar sus fuerzas", contó.

Los médicos seguirán de cerca la evolución del cuadro de Bal para decidir qué medidas tomar y ver cómo logran estabilizarlo para que pueda volver a su casa, en donde se siente más relajado y contenido, según dijo su hijo mayor.