El conductor del ciclo Bebé On Demand contó que espera que su historia sirve para ayudar a otras personas que quieren formar una familia diferente a la que retratan los cuentos infantiles Crédito: Gentileza National Geographic

Tomás Balmaceda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2019 • 08:39

Mientras su hijo Mirko se consolida como un inesperado influencer de Instagram sin haber cumplido los dos años de edad, Marley brindó detalles del proceso de subrogación para cumplir su sueño de ser padre y, si bien confesó haber tenido algunos temores iniciales, reveló que cree que está ayudando a que las familias ya no sean como las de los cuentos infantiles.

"Siempre quise ser padre, fue un objetivo en mi vida desde que soy adolescente. Pero en la televisión me fue yendo demasiado bien y ese objetivo se fue corriendo. Empecé a viajar y me dije que lo haría a los 30, pero después fueron los 35, llegaron los 40. ¡Y fui padre a los 46!", explicó el conductor en Bebé On Demand, un documental de la señal National Geographic conducido por la periodista Luciana Mantero.

El envío -que se puede ver en la app de Nat Geo y en Flow- se centra en cómo la tecnología incide sobre nuevos modelos de familias y en perspectivas originales sobre la concepción, que no está exenta de cuestionamientos ni críticas.

Bebé On Demand se centra en cómo la tecnología incide sobre nuevos modelos de familias Crédito: Gentileza National Geographic

Si bien es conocido por el recelo con el que prefiere no hablar de su vida privada o ser parte de cualquier polémica, Marley no pudo evitar hacer referencia a la resistencia que tuvo en algunos su decisión de subrogar un vientre: "Cuando empecé a buscar opciones no pude evitar pensar qué pasaría en la Argentina cuando lo anuncie, porque seguramente iba a haber un aluvión de críticas. ¡Pero nada de eso pasó! Todo fue a favor. Sólo hubo una mujer que dijo que lo que hacía era similar a la esclavitud pero creo que es alguien que habla desde la ignorancia".

Lo cierto es que las críticas no salen sólo de la ignorancia sino de diferentes sectores que ven en ciertos modos de concepción una consolidación de la desigualdad en la que viven muchas mujeres que no encuentran más recursos que su cuerpo para sobrevivir. Si bien el documental de National Geographic no aborda este tipo de consideraciones, algunos de los testimonios dejan en claro existe esa asimetría. Charly y Carla, por ejemplo, son dos argentinos que se conocieron en un foro de Facebook dedicado a personas que buscan ser padres pero mientras él sueña con un hijo, ella quiere terminar su casa y por eso acepta el acuerdo de quedar embarazada.

El conductor de Por el mundo también detalló cómo fue el proceso de elegir a las dos mujeres que llevaron a cabo la concepción y gestación de Mirko: "Tenés lo frívolo, que es una foto para que uno pueda decir '¡qué linda chica!'. Pero también está toda la información de su vida, una biografía completa que incluye qué nivel de estudios tiene. En una primera etapa sólo lo hacés con la gestante de óvulo y una vez que tenés el embrión, empieza la segunda parte para elegir a la otra mujer".

El nuevo programa de Marley, se encuentra disponible en Nat Geo App Crédito: Gentileza National Geographic

Según Marley -quien se muestra en el documental junto al Papa Francisco, a pesar de que la Iglesia Católica es uno de los principales opositores tanto de la subrogación o gestación por sustitución, que no es legal en nuestro país, como a la monoparentalidad- su caso puede ser útil para otros que puedan elegir este método para ser padres. "Creo que mi historia sirve para ayudar a un montón de gente que quiere formar una familia diferente a la que nos han inculcado con los cuentos infantiles", aseguró.

Las críticas no son nuevas para Marley, quién también ha quedado en el ojo de la tormenta por aquellos que creen que hay una sobre exposición de su hijo frente a cámara, algo que tampoco le molesta. Hace algunos días le dijo a LA NACIÓN: "Que digan lo que quieran. La verdad no me importa porque Por el mundo fue el programa más visto del mes en la televisión y es obvio que tienen que hablar. Es verdad, hubo llamados de Telefe y Viacom pero de felicitaciones. Quiero dejar en claro que las autoridades del canal sólo me llamaron para felicitarme por el éxito"

"Las nuevas generaciones son mucho más abiertas y dan las cosas por sentado, pueden entender que hay chicos con un solo padre, con dos madres o dos padres. Nos cuesta más a nosotros que ellos entiendan tan rápido y les parezca natural", concluyó.

Bebé On Demand se encuentra disponible en Nat Geo App.