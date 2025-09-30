Martín Fierro 2025: el encendido discurso de David Kavlin contra el antisemitismo

Minutos después de las 21, comenzó la transmisión de una nueva edición de los premios Martín Fierro a la televisión de aire. Santiago del Moro, el anfitrión de la noche, le dio la bienvenida a los televidentes y a todos los nominados e invitados que forman parte de la velada. Y sin demasiados preámbulos, el anfitrión de la gran gala de Aptra dio pie a la primera categoría de la noche, que fue Mejor panelista.

En ese rubro, los nominados eran Luis Bremer, por A la tarde, Pía Shaw, por A la Barbarossa, Diego García Sáez, por Todas las tardes, y David Kavlin, también por Todas las tardes. Al momento de abrir el sobre, Del Moro reveló que el ganador en la terna era Kavlin.

Con mucha emoción, el periodista de Todas las tardes subió al escenario y luego de agradecer a sus compañeros y a su familia, pidió unos minutos para compartir unas palabras. “Alejandro Romay, Jaime Yankelevich, Adrián Suar, Mauro Viale, Fanny Mandelbaum, Sebastián Wainraich, por lo que hicieron, por lo que hacen, por lo que significaron y por lo que significan, a nadie se les ocurriría decirles ‘judíos de mierda’”, apuntó Kavlin en el comienzo de su discurso.

Y más adelante, el ganador del primer Martín Fierro de la noche concluyó: “Sin embargo, créanme que hay otros que sí se lo gritarían por el solo hecho de ser judíos, porque el antisemitismo no es una crítica, no es una opinión política: el antisemitismo es odio por la identidad, y hoy se disfraza de una supuesta postura humanitaria y se camufla bajo el antisionismo. Los pueblos no son ni pueden ser responsables por las decisiones de sus gobernantes. En pleno siglo XXI, el antisemitismo como cualquier otra forma de discriminación, es una cuestión que atrasa. No puede tener lugar. Tengamos el coraje como sociedad de salir a la calle con la única bandera que necesita hoy el mundo. Una bandera blanca, del color de la paz. Que vuelvan los secuestrados, fin al terrorismo, gracias por escuchar”.

De esa manera, Kavlin se retiró entre los aplausos de muchos de los presentes en el galardón.