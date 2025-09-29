Martín Fierro 2025, en vivo: la ceremonia de la TV minuto a minuto
Este lunes, Aptra entrega los premios que distinguen a los mejor de la producción televisiva del último año, con una gala que será transmitida en vivo por Telefe
18.50 Los premios más esperados
Este lunes, a las 21, llega la 53° edición de los Martín Fierro, que se celebrará en el Hotel Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro -por tercera vez consecutiva- y la transmisión exclusiva de Telefe. A lo largo de 35 ternas, los 103 miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) se preparan para premiar lo más destacado de la pantalla chica: figuras consagradas, programas exitosos, ficciones de plataformas que tuvieron su paso por los canales de aire, ciclos deportivos, de humor, entretenimiento y mucho más. Aunque, claro, sin estar exentos de las polémicas habituales, ya sea por quienes fueron olvidados en la lista de nominados, los que acusan una falta de transparencia o quienes critican cómo están compuestas las ternas.
