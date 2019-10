Mirtha Legrand recibió un reconocimiento en la primera edición de los Martín Fierro de la Moda Crédito: Captura de pantalla

Con un clip que recorrió su carrera, desde los años dorados del cine hasta el presente, los conductores de la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda, Valeria Mazza y Horacio Cabak, presentaron el reconocimiento especial para Mirtha Legrand.

La diva, por supuesto, estaba presente y recibió la estatuilla de manos de Luis Ventura (presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas, entidad organizadora de la ceremonia) y de Susana Roccasalvo. Vestida íntegramente de blanco, con una sutil gargantilla como accesorio más visible, la actriz y conductora dialogó primero con Mazza, que recordó que le debe su carrera a ella porque en un desfile la señaló y dijo "esa chica me gusta".

Después sí, Legrand tomó la palabra, primero para felicitar a su "enemigo íntimo", Luis Ventura, y después para contar una vez más algo que se vuelve evidente cada fin de semana: que sigue siendo una mujer coqueta que está detrás de cada detalle.

"Buenas noches. Felicitaciones, Ventura, tuvo una idea fenomenal. He ido a todos los Martín Fierro, pero esta noche las mujeres están mejor que nunca", comenzó su discurso. Luego, expresó que desde siempre apoya a la industria nacional de la moda: "Hace 51 años que hago los almuerzos y siempre he lucido modelos de diseñadores argentinos, no podría nombrarlos porque son muchísimos. Con Héctor Vidal Rivas elegimos los modelos y yo me los pruebo una vez por semana", reveló.

Luego, fiel a su estilo frontal, realizó un fuerte reclamo: "Sería bueno que este Gobierno o el que venga, apoye a la industria textil, que está pasando un momento complicado".

Para el final, quedaron los agradecimientos: "Le dedico este premio a mi hija, Marcela Tinayre, a mis nietos Juana y Nacho Viale, a mi hermana Goldie y a mi hermano José, que está en el cielo".