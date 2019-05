Vero Lozano y Marina Calabró, dos de las nominadas más felices de la noche

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para los Martín Fierro , la entrega de premios más importante de la televisión local. Con muchas ausencias, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó anoche los diplomas a los nominados, en el primer gran evento de esta fiesta que culminará el 9 de junio cuando finalmente se anuncien los ganadores.

Felicidad. El primero en llegar al hotel Hilton fue el actor Roly Serrano , nominado como actor de reparto por El Marginal 2. A los pocos minutos lo siguió Marina Calabró , que no podía ocultar su alegría por estar ternada como mejor panelista. "Soy como una nena con un chupetín, amo los Martín Fierro", dijo sin poder borrar la sonrisa de su cara. "Es mi primera nominación en televisión, así que no somos siempre los mismos porque yo laburo hace más de 20 años en tele, lo que habla de que se empiezan a valorar otros trabajos".

Roly Serrano, nominado como actor de reparto por El Marginal Crédito: Gerardo Viercovich

La panelista de El diario de Mariana también aseguró que ella no es parte de aquellos que suelen criticar a los premios. "Aunque no esté nominada yo soy fan de la fiesta. Uno puede tener un comentario crítico en el sentido constructivo de que todo mejore, pero nunca fui una detractora, siempre vine y con más razón este año".

La cumpleañera y la sin voz. Verónica Lozano , otra fiel seguidora de los premios, decidió festejar su cumpleaños en la entrega de diplomas y fue una de las más saludadas de la noche, ya que nadie quería dejar de felicitarla en su día. Muy cerquita de ella, Paula Chaves trató de mantener un perfil más bajo. "Estoy sin voz, pero no me lo quería perder", dijo la conductora de Bake Off, nominado como mejor reality show, que ni bien bajó del escenario se fue a su casa a descansar.

Las expectativas de los nominados

Verónica Lozano, feliz con la nominación fue a recibir el diploma en el día de su cumpleaños Crédito: Gerardo Viercovich

Confianza. Todos los nominados cargan muchas expectativas para la gran noche y muchos de ellos no tienen miedo en asegurar que este año tienen confianza de que se llevarán algún premio. "Siempre vengo, a mí me gusta. Para mí es una fiesta y supongo que algo nos vamos a llevar con el programa, estoy contenta", dijo Lozano a LA NACION y agregó: "Yo quiero ganar, siempre voy con ganas de eso, después bueno... Me tengo fe y al programa también, mucha fe".

Calabró, por su parte, quiso ser un poco más cautelosa. "Expectativas uno siempre tiene, pero también entiendo que Lizy Tagliani es muy fuerte y que Paulo Vilouta hace un laburo descomunal. El que lo gane va a estar bien".

Maite Lanata no puede creer estar nominada con alguien que admira mucho, su compañera de elenco Jorgelina Aruzzi Crédito: Gerardo Viercovich

Expectativa. El elenco de 100 días para enamorarse estuvo representado a través de dos de sus actores, Maite Lanata y Juan Gil Navarro , que no ocultaron la felicidad por lo bien que le fue al programa, y en especial a ellos. "Yo no me lo esperaba, mucho menos compartiendo categoría con Jorgelina Aruzzi que la re admiro", expresó Maite, todavía asombrada. "Tengo expectativas de que a la novela le vaya bien. Por mi parte, lo que más me emocionó es que se reconozca al personaje porque realmente hubo mucho laburo detrás de Juan y se hizo con mucho respeto todo. Además ayudó a muchas familias que se sintieron identificadas".

Deseo y confesión. Además de festejar su nominación como actor de reparto, Gil Navarro reveló que tiene una fantasía un tanto particular para la ceremonia de entrega. "A mí me gustaría que sin importar quién gane, pudiéramos subir los cuatro. Siento que cada vez se habla más de cuestiones que no tienen que ver con lo laboral, y creo que decir que somos cuatro actores agradeciendo que tuvimos trabajo, es honrar la valentía del Martín Fierro de José Hernández. Entiendo que en las circunstancias que estamos atravesando el premio es trabajar y tener el cariño de la gente". El actor también confesó cuál es su gran objetivo de la noche. "Todos sabemos que esto es una fachada para emborracharnos en la noche del Martín Fierro".

Juan Gil Navarro, nominado como actor de reparto, y Emanuel Ortega Crédito: Gerardo Viercovich

La polémica. Lizy Tagliani , que despertó polémica por estar nominada a dos categorías por su participación en Cortá por Lozano, se siente feliz por el reconocimiento. "Estoy muy, muy contenta. Me tengo más fe en la categoría humorista porque es más natural mío, pero que esté nominada como panelista me da mucha alegría". Además aseguró a LA NACION que no le fue fácil ponerse en ese rol. "Vero me ha dado una gran oportunidad porque opinar me costaba mucho al no tener el remate gracioso. Ella me ayudó mucho, me agarraba y en los temas serios me empezaba a hacer preguntas sobre mi vida personal, y poco a poco me encontré hablando de todos los temas".

Emocionada. "Estoy muy feliz, cuándo me enteré que estaba nominada sentí la misma emoción que la primera vez", contó Pamela David . "Estoy con el mismo temor que el año pasado, porque hay grandes conductoras. Sería hermoso si lo gano, creo que me largo a llorar como un bebé", afirmó a LA NACION.

Las cábalas

Pamela David, de negro Crédito: Gerardo Viercovich

En el mundo del espectáculo las cábalas son algo habitual para los grandes momentos, incluyendo las entregas de premios. "No se si es cábala porque el año pasado lo hice y no gané, pero voy a escribir de puño y letra el agradecimiento para no olvidarme de todas las personas importantes a lo largo de esta carrera. Después no sé si tengo otra, soy de rezar, rezo y rezo", dijo David.

"Mi cábala en este momento es no tener cábalas, no hay que tenerlas", agregó Maite Lanata, mientras que Marina Calabró dejó la suya en manos del diseñador de su vestido. "Soy cero estratégica y no tengo cábalas, pero me dijo Claudio Cosano que me va a poner una cintita roja escondida en algún lado, así que esa va a ser mi cábala oficial".

Agustín Sullivan, nominado como revelación por su papel en Sandro de América, usará una cábala en homenaje al cantante. "Lo que puedo tomar como una, que también es un gesto de agradecimiento con Sandro, es ponerme unos gemelos de él que me dio su mujer, así que los voy a usar esa noche".

Por último, las chicas de Cortá por Lozano prefieren no usar nada. "La cábala es algo de control, se supone que si haces un ritual algo va a pasar, pero me pongo tan nerviosa que ya no sé ni qué hacer ni qué no", dijo Lozano. "Yo no soy de las cábalas, no se los signos ni nada, no me importan esas cosas", acotó Tagliani.

Stefania Roitman y Agustín Sullivan compiten por el premio a revelación, pero se admiran mutuamente Crédito: Gerardo Viercovich

Los vestidos para la gran noche

Jésica Cirio, Pamela David y Panam celebraron sus nominaciones Crédito: Gerardo Viercovich

Además de los ganadores, una de las grandes intrigas es qué lucirán las celebrities en la gran noche. Desde la entrega de diplomas, algunas de las mujeres que desfilarán por la alfombra roja adelantaron a LA NACION qué se pondrán para la fiesta.

"Lo estoy armando aún, pero es un vestido negro de Verónica Far. Todavía estamos creando", contó David. Vero Lozano también se encuentra en el proceso creativo de su look. "Me estoy haciendo un vestidito de mi línea VL by Natalia Antolín, estamos trabajando en eso".

Tagliani ya tiene elegidos los dos vestidos que llevará esa noche. "Voy con un vestido azul para la previa, en donde voy a estar haciendo algo, y después me cambio a uno negro combinado con otro color que no recuerdo", explicó divertida.

"Yo me voy a poner un vestido en colores platas y peltre, de la nueva colección de Claudio Cosano", adelantó Calabró mientras que Maite Lanata prefirió mantener un poco el misterio. "Ya lo tengo, pero... sólo puedo decir que es un vestido de color medio azul. Listo, eso es todo".

Luis Brandoni también dijo presente en la entrega de diplomas Crédito: Gerardo Viercovich