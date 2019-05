Maru Botana y Pampita Ardohain lloraron al aire al recordar a sus hijos

Pampita Ardohain y Maru Botana revivieron un doloroso momento

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2019 • 11:27

Dos figuras públicas comparten un mismo dolor: el de haber perdido un hijo. Con dos posturas bien distintas al respecto, Pampita Ardohain y Maru Botana volvieron a compartir cámara, después de su encuentro en PH meses atrás. Esta vez fue la modelo y conductora quien invitó a la cocinera a su programa Pampita Online!

En una entrevista cálida, Maru se abrió y contó con detalles cómo vivieron ella y su familia los tiempos después de la muerte de Facu, su sexto hijo que tuvo muerte súbita a los seis meses. Ella, junto al resto de su clan estaban en el sur y el bebé había quedado con su abuela. Fue su madre quien le dio la noticia. Pampita la escuchaba atenta, pero admitía que para ella -que perdió a Blanquita, después de que la niña de seis años contrajera una enfermedad en México en 2012- era aún muy difícil hablar públicamente del tema.

En la charla, las dos mujeres se fueron conteniendo. Botana contó cómo no tuvo más opción que abrirse: al momento de morir Facu, ella conducía un ciclo gastronómico en Telefe. Con lágrimas en los ojos, Maru aseguró que si fuera por ella hubiera tenido 20 hijos y que, después de lo de Facu, le fue difícil volver a ser mamá, aunque eso no la frenó: más tarde nacieron Juani y Inés.

"Hoy me pasa que los chicos pueden hablar de él y está bueno, significa que hiciste algo bien. Me gusta que estén bien, contentos, que no tengan miedos", dijo Maru. A lo que Pampita retrucó: "¿Cómo es el dolor y poder contarlo cuando pasan los años? Yo todavía públicamente no lo hago nunca y digo 'capaz en unos años'. Me quedé muy impactada de tu relato en PH y pensé 'tal vez con los años yo puedo contar algo distinto que ayude a muchos'. Hoy todavía no. En un sentido me inspiré pensando en cómo será con los años".

"Creo que la manera de enfrentar la vida, de llevarla y siento que vos tenés que abrirlo y contarlo. Compartirlo, te va a hacer bien", le contestó la cocinera, a lo que la modelo respondió con un gesto negativo de cabeza y un: "Falta mucho para eso".

Y Maru insistió: "Te lo digo de verdad, te vas a sentir mucho más acompañada porque hay un montón de mamás que pasaron por lo mismo". "Yo ya sé. En lo privado conecto con todas y me escriben un montón, pero en lo público no me siento cómoda", se excusó la modelo.

"Te merecés ser feliz", le dijo Maru a una conmovida Pampita, quien no podía contener las lágrimas. Al momento, el resto de sus columnistas ya estaban sentados junto a ellas en el living y trataban de consolar a la conductora, quien se quebró al aire.