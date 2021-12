Más allá de la salida de Liliana Parodi, Antonio Laje continúa al frente de su programa

“Sé que no es este el lugar ni la forma. Después lo haré personalmente. Solo quería decirles que sé por lo que pasaron estos días y que les agradezco desde el alma el haber bancado. No fue fácil para nadie este último tiempo y creo que fue por demás injusto en cómo se dio. A partir de mañana vamos a empezar a pensar en el mejor BDA que hayamos hecho hasta ahora para demostrarles a todos los que quieren ver destruido nuestro programa que no lo van a conseguir. Gracias desde el corazón”.

Ese texto fue el que recibieron ayer por la tarde los integrantes del staff de Buenos Días América (BDA), el ciclo periodístico que conduce Antonio Laje a diario de 6.50 a 11 en América TV. La misiva escrita por el periodista se conoce horas después de que se supiera que Liliana Parodi dejó de ser la directora de contenidos de América.

Mientras algunos lo interpretaron como un mensaje de aliento para salir adelante y la vez confirmar su continuidad y la del ciclo, otro lo tomaron como algo intimidatorio porque se rumoreaba que parte del staff no se iba a presentar frente a cámara por no estar de acuerdo que siga todo adelante como si nada hubiese ocurrido.

En las últimas semanas, Laje estuvo acorralado por una avalancha de denuncias y acusaciones, sobre todo de maltrato, que cayeron sobre su figura. Incluso, el periodista alcanzó a hacer un descargo público en la pantalla donde el conductor se defendió y aseguró que lo suyo es “exigencia”.

La salida anticipada de Liliana Parodi

El sábado, LA NACION adelantó que tras el caso de Laje, Parodi había dejado de ser la directora de contenidos de América debido a que el Grupo atraviesa un momento de incertidumbre; denuncias, fuga de figuras y bajo rating. La salida de la productora sería anunciada de manera oficial durante esta jornada.

Sin lugar a dudas, el problema con Laje precipitó todo, según le confirmó a este medio un alto directivo del Grupo América. El canal atraviesa un momento de incertidumbre. La salida de Parodi se da en medio de una fuga de figuras, como, por ejemplo, la de Luis Novaresio y la de Jey Mammon, y además una baja en el rating.

En este contexto, la unión de los empleados contra Laje, tras las denuncias de periodistas que lo acusan de fuertes destratos y hasta de acoso, fue la gota que rebalsó el vaso. El canal también habría recibido una denuncia anónima contra Parodi.

Desde el entorno de la productora aseguran que ella renunció, pero su separación de la gerencia de programación fue decisión empresarial, tras una reunión de directorio en la tarde de ayer. Además, podría ser desafectado también parte del equipo de Parodi, que está integrado por cuatro mujeres.

La salida de Parodi se vive como una gran sorpresa luego de más de tres décadas en el Grupo. Si bien es todo muy prematuro, ya hay rumores de quién podría tomar las riendas de la programación de América. Como primera medida, se volverían a dividir las unidades de América TV y A24. Para la señal de noticias quedaría a cargo Rolando Graña y en América figuran como candidatos Mariano Iúdica, José Núñez (director de contenidos Jotax Producciones), Marcos Gorban (CEO de Sinapsis) y Raúl “El Ruso” Slonimsky (General Producer en Kuarzo Entertainment Argentina).

Liliana Parodi, en tiempos de cuarentena

En los pasillos de Fitz Roy 1650 dicen que Parodi podría recaer en un puesto corporativo en la empresa Edenor, tras la renuncia de Fabián Doman, que se postuló como candidato a presidente de Independiente.

Quién es Liliana Parodi

Parodi nació en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Es periodista, productora integral de televisión y locutora nacional. En 1985, comenzó su actividad en Radio Rivadavia y trabajó con Cacho Fontana, Héctor Larrea y Antonio Carrizo.

A partir de 1989 participó de la creación de la primera radio de noticias del país, Radio América y, más tarde, del primer canal de noticias en la Argentina, CVN, Cablevisión Noticias. También en el grupo América estuvo a cargo de las gerencias de producción, de noticias y de programación. Más tarde, participó como gerente de programación del inicio de otro canal de noticias, A24.

Parodi fue incluida, junto a 35 periodistas, en el libro Periodismo y verdad, conversaciones con los que mandan en los medios, de Jorge Fontevecchia (Paidós, 2018). Por su labor, recibió el premio Konex 2007 a la producción periodística y en 2017 a la dirección periodística. Estas vivencias y sus anécdotas las plasmó en un libro que se editó en 2019 bajo el nombre de “En vivo. Autobiografía de una mujer de la televisión” de Editorial Planeta.