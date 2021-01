Vicky Xipolitakis se quedó a unos pasos de la gran final de MasterChef Celebrity Argentina y habló con LA NACION sobre su experiencia en el reality Crédito: Gentileza Telefe

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 19:48

La participación de Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity Argentina no pasó inadvertida. La mediática quedó eliminada de la competencia el martes, en la semana de finales, y se despidió fiel a su estilo: con mucho humor que intentaba no dar paso a las lágrimas.

En diálogo con LA NACION, la participante del exitoso reality de gastronomía de Telefe habló sobre la importancia que tuvo el programa en su vida, sobre a quien quiere ver ganar el próximo lunes 18, y sobre la faceta desconocida de Germán Martitegui.

La visita de Andy Kusnetzoff a MasterChef y la despedida de Vicky Xipolitakis - Fuente: Telefe 03:06

Video

-¿Cómo te sentís después de la eliminación?

-Me siento muy agradecida a MasterChef y a Telefe por esta increíble oportunidad que me dieron. Me hicieron muy feliz y realmente lo necesitaba. También le agradezco al jurado por ayudarme a crecer noche a noche. Tanto Germán [Martitegui], como Damián [Betular] y Donato [De Santis] son tres personas excepcionales, en todo sentido. Los quiero mucho y los voy a extrañar mucho más.

-¿Tenías buena relación con tus compañeros?

-Sí, a ellos también les agradezco porque aprendí un montón, y más que compañeros, del programa me llevo amigos. Todo lo que viví ahí va a estar siempre en mí.

-¿Sentías el cariño de la gente?

-Sin dudas. Le quiero agradecer a la gente por el apoyo y el amor que me dan. Son muy importantes para mí. Yo gané y brillé gracias a ellos.

El excéntrico look que eligió Vicky Xipolitakis para MasterChef Celebrity - Fuente: Telefe 00:22

Video

-En tu despedida del programa se habló mucho de los prejuicios hacia tu persona y los comentarios de que vos no cocinabas tus platos, ¿cómo viviste eso?

-Ojalá mi paso por MasterChef sirva para derribar esos prejuicios. En la vida todo se puede lograr. Si ponés esfuerzo, ganas y dedicación, se logra. Todo depende de uno. Por mi parte, cada vez que iba a grabar, yo lo sentía como una fiesta, me daba mucha alegría y siempre me generaba ganas de seguir creciendo.

-¿Por qué manifestaste que el programa te cambió la vida?

-Porque fue el primer trabajo que tuve después de ser mamá [Vicky es madre de Salvador Uriel, de 2 años ], y pensé que iba a ser imposible hacerlo. A mi hijo lo crío sola, y él es muy mamero, pero gracias a mi mamá que me ayudó pude trabajar finalmente. También me cambió la vida porque me reencontré conmigo misma y con toda la gente. Siento que pude mostrarme como persona ante el público.

MasterChef Celebrity. Vicky Xipolitakis cocinó un jabalí pensando que era un colibrí - Fuente: Telef 05:29

Video

-¿A quién te gustaría ver ganar el certamen?

-Me gustaría que gane Claudia [Villafañe]. Es una muy buena compañera, cocina muy bien. Sería muy emocionante para todos los argentinos que levante la copa en este año tan especial.

-Tuviste muchos intercambios divertidos con Martitegui, ¿cómo se muestra sin las cámaras, por fuera de su rol de "villano"?

-Germán es un hombre encantador. Tanto delante como detrás de cámara.

Vicky le dejó un regalo íntimo a Germán - Fuente: Telefe 04:51

Video

Conforme a los criterios de Más información