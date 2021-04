MasterChef Celebrity: Alex Caniggia fue acusado de robarle a una compañera

El avance del certamen de MasterChef Celebrity es directamente proporcional a la complejidad de los desafíos y a los nervios de los participantes. La consecuencia de la ecuación es un aumento exponencial de conflictos o, en otras palabras, que la tensión tiene a todos al borde de un ataque de nervios.

Sin embargo, ahí está Alex Caniggia, con su pose superada y su ingenua convicción a la hora de afrontar los desafíos, entusiasmo impulsado por el trío de jurados que suele ser más colaborativo con él que con el resto.

MasterChef Celebrity: el enojo de Carmen Barbieri con Alex Caniggia: “Los barats roban”

Y del otro lado, Carmen Barbieri todavía acomodándose en el certamen, luego de haber cocinado dos veces en su primera semana. Ambos tienen algo en común: el carácter, la predisposición para el conflicto y su entrega al show son un combo imprevisible, tanto para bien como para mal.

En el “jueves de última chance”, paso previo a la eliminación del próximo domingo, el desafío consistió en replicar una torta de chocolate realizada por Damián Betular. Promediando la prueba, Barbieri y Caniggia se dijeron de todo mientras peleaban por la propiedad de una crema. Él lo negó en todo momento, pero ella se lo siguió y hasta lo mandó al frente ante el jurado: “Tuve muchos problemas, me robó la crema. Esta no es mía. Él es un barat, y los barats roban cremas. La mía estaba bárbara, pero él le metió el dedo y se la llevó”. A pesar de que se repitió el momento de la confusión, no quedó claro quién le robó a quién. De todos modos, el resultado fue igualmente nefasto para los dos, que fueron directamente a la gala de eliminación.

LA NACION