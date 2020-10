Se viene MasterChef Celebrity y busca quedarse con la atención de los televidentes del prime time Crédito: gentileza Telefe

Las hornallas vuelven a prenderse. Después del éxito de Bake Off Argentina, Telefe se prepara para salir a la cancha con otro reality show de cocina, aunque está vez un poco más mediático: los participantes serán famosos. El estreno de MasterChef Celebrity será el próximo lunes e irá de lunes a jueves, con las pruebas diarias, y los domingos, a las 22.30, con las galas de eliminación.

El formato no es una novedad, ya está probado y es sinónimo de éxito en todo el mundo: MasterChef es una competencia que nació en el Reino Unido en 1990 (creada por Franc Roddam), pero que en 2005 la BBC revivió y actualizó el formato lanzándolo al estrellato: la idea no para de triunfar donde repliquen la fórmula.

En la Argentina tuvo cuatro ediciones, dos con cocineros adultos y dos con niños. Durante estas cuatro temporadas, la conducción estuvo a cargo de Mariano Peluffo, mientras que el jurado estuvo integrado por el italiano Donato De Santis, el francés Christophe Krywonis y el argentino Germán Martitegui. En esta oportunidad, los televidentes se llevarán algunas sorpresas: el conductor será Santiago del Moro y como Krywonis no llegó a un acuerdo, se bajó del proyecto y será reemplazado por Damián Betular (ex Bake Off). La host digital, que estará encargada de encender la máquina en las redes y mostrar todo lo que no se vea en pantalla, será Flor Vigna.

Famosos, a cocinar

Santiago Bal y el Polaco, dos participantes que dicen saber de asado y después rebuscársela en la cocina Crédito: gentileza Telefe

Si bien algunos contagios de coronavirus retrasaron el inicio de las grabaciones, los enfermos ya están recuperados y todo el equipo ya lleva tres semanas de trabajando. Serán en total 65 programas y la final está prevista para fin de año. ¿El premio? Nada despreciable: un millón de pesos.

Después de mucha especulación, ya confirmaron el plantel de 16 participantes que competirán por convertirse en el MasterChef 2020. Algunos de los nombres sorprendieron, pero nadie podrá decir que no es un equipo de lo más diverso. Ellos son Roberto Moldavsky, Federico Bal, Ezequiel "el Polaco" Cwirkaluk, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, Claudio "Turco" García, Analía Franchín, Boy Olmi, Patricia Sosa, Martín "Mono" Fabio (líder del grupo Kapanga), Vicky Xipolitakis, Ignacio Sureda (actor de El Marginal), Sofía Pachano, la influencer Belén "Belu" Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo (quien fue finalista de la versión chilena).

Algunos de los participantes ya rompieron el hielo y salieron a blanquear sus dudas y temores, como Vicky Xipolitakis que fue sincera sobre cómo cree que será su debut culinario:"Cocinar es algo que no hice nunca". Por otro lado, mucha es la expectativa sobre el debut televisivo de Claudia Villafañe, quien manejó siempre un perfil muy bajo, pero aceptó el reto por su amistad con Del Moro. El conductor juró que los ñoquis de Claudia, receta de su abuela, son de lo mejor que ha probado en su vida.

El Polaco se define como un gran asador y promete sorprender al jurado con algunos platos de origen polaco; el tiramisú de Iliana Calabró es casi tan conocido como ella; Patricia Sosa asegura que su fuerte son las hamburguesas de garbanzo y la sopa de verduras; Sureda y Boy Olmi van por la cocina saludable; Belu Lucius por la comida árabe, mientras que el Mono, que hasta hace poco tenía una pizzería, dice que su especialidad son las milanesas. Para Fede Bal cocinar es una rutina que aprendió de su madre, Carmen Barbieri, y el resto promete sorprender.

Deseo que todos los participantes sean buenísimos así nuestro trabajo se pone más difícil Damián Betular

Los ¿malos? del cuento

Los cocineros que serán los jurados del MasterChef Celebrity Crédito: gentileza Telefe

Si hay un jurado temido es el de MasterChef, ya que sus miembros suelen ser implacables a la hora de puntuar un plato. ¿Qué sucederá cuando tengan que darles la devolución a los famosos?

"Yo todas las noches, en mi vida pre Covid, me encontraba con gente que me decía: 'Tu plato no'. Al menos una o dos personas por noche de los que iban a mi restaurante me decían: 'Me cobrás tres lucas por este cacho de lechuga?' [risas]. Hay un montón de quejas todo el tiempo sobre lo que hago y lo que no. Si sos inteligente, sabés escuchar críticas. Yo soy súper estricto porque trato de que sean mejores. Eso lo voy a seguir haciendo aunque venga Obama, y si viene le diré: 'esto está mal y esto otro, también está mal'. Depende de vos, tu ego y los problemas que tuviste en tu infancia, cómo vas a tomar lo que yo te diga. Te voy a seguir diciendo lo mismo porque voy a ser lo más sincero posible y probablemente sí a alguien no le guste. Estoy preparado para eso", anticipa Germán Martitegui, quizás el más "aterrador" de los tres. "De igual manera, de los cuatro MasterChef que hicimos, no hay nadie que pueda decir algo malo de nosotros o que lo hayamos tratado mal, siempre fue para sacar lo mejor de cada uno", agrega.

Yo no le tengo fe a ninguno Germán Martitegui

Para Donato de Santis, la elección de los participantes fue lo más acertado y promete sacarle mucho jugo desde su lugar. "Es un elenco mixto, ¡aburrido no va a ser seguro! Lo bueno es que están tan nerviosos cuando entran a las cocinas que se olvidan de sus personajes. No todos, algunos aún no, pero ya los veo entrando en la competencia, no nos olvidemos que hay una final y un millón de pesos en juego. Ahora están en la etapa en la que están empezando a aprender, a competir y a divertirse. Varios ya bajaron esa cortina, salieron del personaje de la televisión o del teatro y están listos para dar lo mejor de cada uno de ellos", adelanta el chef italiano y destaca que ya se pueden ver amistades, encuentros, alianzas y bandos como en todas las ediciones anteriores del reality. "Van entrando también en esa dinámica", comenta.

Durante las grabaciones, que son de lunes a viernes y con un promedio entre 5 y 8 horas, ya se empezaron a ver torpezas de todo tipo. "No podemos adelantar mucho, pero ya en los primeros programas se van a ver desastres y caídas de comida", asegura Donato, quien está tachando los días para el estreno del programa: "Lo hablamos los tres en el camarín todo el tiempo, porque venimos, grabamos, pero no vemos el programa. Son una primicia los famosos cocinando para nosotros, tenemos mucha ansiedad de ver cómo está saliendo, no es lo mismo ver recortes que ver el programa completo desde el sillón de nuestras casas".

Damián Betular, ansioso con el estreno del reality Crédito: Prensa Masterchef

Para Betular, que entra en reemplazo del chef francés, será todo un desafío. "Hablé con Chistophe, con quien trabajé en Bake Off y está todo bien. Como jurado planeo ser yo mismo, la verdad es que deseo que todos los participantes sean buenísimos así la experiencia es enriquecedora y nuestro trabajo se pone más difícil. Le tenemos fe a los 16", se aventura, pero su compañero Martitegui no piensa lo mismo. "Yo no le tengo fe a ninguno", lo interrumpe. Se va gestando la polémica.

Hay cosas que, como nos sorprendieron a nosotros, van a atrapar al público Donato De Santis

Un reality que apela a lo positivo

Rocío Marengo se tiene fe y viene de participar en la edición chilena de MasterChef Celebrity Crédito: gentileza Telefe

Lejos de las peleas y los enfrentamientos del Cantando 2020, su principal competidor, la idea del ciclo es apelar a los recuerdos, a momentos relacionados con la cocina y a la emoción. También habrá bastante de humor. En cuanto al formato, al ser diario, algunas cosas variarán y habrá sorpresas como personajes reconocidos del mundo gastronómico e invitados famosos. "Se planean un par de condimentos extras porque es un programa diario, no es igual que el amateur. Eso lo va a hacer mucho más dinámico y atractivo", anticipa Betular.

El nivel de los participantes es bastante regular y los jurados coinciden en que alternan mucho en cuanto a la performance porque son humanos, tienen días que están mejores o peores en su vida personal y eso influye; otros que quizás, por ejemplo, vienen preparadísimos en algo y en otra cosa hacen agua. "Claudia Villafañe tiene como especialidad un plato de ñoquis, el día que los pueda hacer le va a ir bárbaro, pero después capaz le toque hacer otra cosa en la que no le vaya tan bien. Vos ves a una Patricia Sosa cocinando que no es lo que uno se imagina; Iliana Calabró quizás sorprende menos porque ella siempre hace alguna cosita gastronómica pero Moldavsky cortando un bife no es una foto común; el Polaco hace unas presentaciones que te sorprenden. Hay cosas que, como nos sorprendieron a nosotros, van a atrapar al público", se entusiasma De Santis.

Patricia Sosa, ¿sorprenderá en la cocina? Crédito: gentileza Telefe

Para el italiano ya se van perfilando algunos personajes y se arriesga a elegir a su preferido: "El Turco García ya es uno de mis favoritos. Primero, porque trae una alegría muy sencilla, muy fresca, la del futbolista de barrio y tiene una historia de vida para contar que la descubrirá a través de lo que él está acostumbrado a cocinar. Es muy honesto, muy directo, está muy inclinado a aprender. Él conoce sus limitaciones, pero es muy hambriento, muy competitivo y va a aprender. Espero que no se vaya pronto porque aporta muy buen humor". ¿Y a quién no le tienen fe? "Vicky tiene un perfil muy interesante, que siempre da qué hablar, pero yo creo que va a traer sorpresas... ¡de todo tipo! Ni positiva ni negativas, sorpresas- bromea-. Para mí fue muy acertado sumarla al certamen".

La cuenta regresiva va llegando a su fin: se abre la cocina de MasterChef, una vez más.

