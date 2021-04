MasterChef Celebrity: Candela Vetrano amenazó con renunciar: “No quiero estar acá”

El “miércoles de los mejores” en MasterChef Celebrity llegó con un desafío que a la mayoría de los participantes no les gustó nada. De inspiración infantil, la cuestión era elegir los ingredientes para sus platos a ciegas, en un mercado totalmente a oscuras.

Contado así no parece para tanto pero, al menos en el grupo de participantes, el miedo a la oscuridad es un caso serio. Y así se lo contaron a Santiago del Moro, minutos antes de saber la que se les venía.

Aunque fueron varios los que reconocieron su problema, Candela Vetrano entró en detalles y demostró que lo suyo no era exageración: “Le tengo miedo a la oscuridad, el hecho de que no haya ni una luz. Cuando duermo y el televisor tiene una lucecita digo ‘está todo bien’, el tema es no ver nada”. Y de eso se trataba.

Lo que nadie esperaba es que cuando Germán Martitegui dijera las condiciones de la prueba, la actriz cambiara la cara, se pusiera pálida y dijera: “Chau, me fui. No voy a poder hacer esto, lo digo muy de verdad. No quiero estar acá”. No fue una expresión, Vetrano hablaba en serio.

Finalmente, después de un período de duda la intérprete aceptó la prueba, pero su desempeño fue muy pobre: gritos, insultos, ingredientes rodando por el piso, y un mal momento que no tuvo nada de acting. “La peor pesadilla de mi vida en un programa de televisión”, explicó luego.

Vetrano consiguió los productos y redondeó un plato que quedó entre los mejores de la noche. Sin embargo, terminada la devolución Santiago del Moro retomó el tema de la posible renuncia: “Vos venciste al miedo y trajiste semejante plato, pero te querías ir de acá”. “Sí -respondió ella- en un momento dije: ‘Yo renuncio’”. Afortunadamente, no lo hizo.

LA NACION