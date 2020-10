Esta vez, el desafío se trató de elegir los ingredientes en un mercado con todas las luces apagadas. Crédito: Gentileza Telefe

El MasterChef Celebrity del miércoles comenzó distendido, a las carcajadas, imposible imaginar que terminaría con el jurado peleado. El desafío, esta vez, era elegir ingredientes a ciegas, o casi. Cada participante tenía en su mesa de trabajo un fósforo, con el que debía ir al mercado, que se encontraba totalmente a oscuras.

De a uno fueron entrando Belu Lucius, Rocío Marengo, Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, Iliana Calabró y Boy Olmi para tomar lo necesario para su plato, aunque perdieron la mayor parte del tiempo a los gritos, como si se tratara del túnel del terror de un parque de diversiones. Mientras tanto, por medio de cámaras infrarrojas, el jurado y Santiago del Moro se reían fuerte del aspamento de los participantes al sentirse rozados por una ristra de chorizos.

Previamente varios de ellos, como por ejemplo Vicky, habían confesado su miedo a la oscuridad. Aunque el premio a la respuesta más absurda se la llevó Lucius, que admitió tenerle miedo a "la mayonesa".

Después fue más o menos lo mismo de todos los días: ingredientes mejor o peor elegidos, corridas, dudas, sugerencias del jurado no siempre comprensibles y Xipolitakis sacando del horno cosas envueltas en papel metalizado.

Con más o menos fortuna, los concursantes fueron pasando uno a uno a escuchar las devoluciones de los expertos. Boy Olmi y sus delicias exóticas fueron aprobadas con medalla de plata. Rocío Marengo sorprendió, de un lado y de otro de la pantalla, y se quedó con el galardón dorado. Iliana y Belu aprobaron raspando, pero también se ganaron el balcón.

El lugar para la peor de la jornada, con su pase directo a la eliminación del domingo, quedó entre Vicky y Claudia. La primera por falta de creatividad (sumado a un chiste infantil sobre la calvicie del jurado), y la segunda. no se entendió muy bien por qué, puesto que la devolución fue bastante aceptable.

"La persona que hoy tiene el delantal negro es Vicky", sentenció Germán Martitegui, que fue inmediatamente interrumpido por Damián Betular: "No, pará, no habíamos quedado en eso en la deliberación". Enseguida intervino Donato, sobreactuando su molestia. "No, déjennos hablar entre nosotros un minuto". Mientras, Vicky lloraba.

Después de una charla en secreto, pero a micrófono abierto Damián continuó: "Lamentablemente no nos ponemos de acuerdo, no estamos unánimes en la decisión -alguien podría haber señalado que para eso son tres, para desempatar, pero no sucedió. Por eso ambas van a tener delantal negro y van directo a la gala de eliminación".

Conclusión: Claudia Villafañe y Vicky Xipolitakis están en riesgo de no continuar, el jurado quedó dividido y Martitegui, cada vez más solo. Lo dicho, el programa empezó a pura risa, pero tuvo un final para el olvido.